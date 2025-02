Jesse Eisenberg no quiere volver a ser asociado con Mark Zuckerberg

El actor y director expresó su preocupación en cuanto a las acciones que ha ejecutado el CEO de Meta ante el nuevo mandato de Trump, criticando que haga que las personas "que están amenazadas en este mundo se sientan más amenazadas".

(CNN) – El actor y director Jesse Eisenberg ha dicho que no quiere que se le asocie con el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, a quien interpretó en la película de 2010 La red social, y ha dicho que las acciones del multimillonario son “problemáticas”.

“No he seguido su trayectoria vital (la de Zuckerberg), en parte porque no quiero pensar en mí mismo como asociado con alguien así. No es que haya jugado muy bien al golf o algo así, y ahora la gente piensa que soy un gran golfista”, dijo Eisenberg a la BBC el martes.

“Es como si este tipo estuviera haciendo cosas que son problemáticas, eliminando la verificación de hechos”, dijo. “Hace que las personas que ya están amenazadas en este mundo se sientan más amenazadas”.

Eisenberg, cuyo guión de Un verdadero dolor está nominado al Oscar este año, se refería a la decisión de Zuckerberg de ajustar las políticas de revisión de contenido de Meta en Facebook e Instagram, reemplazando los verificadores de hechos con “notas comunitarias” generadas por los usuarios.

Zuckerberg anunció los cambios justo antes de que el presidente estadounidense Donald Trump ingresara a la Oficina Oval para su segundo mandato. Trump y otros republicanos han criticado a Zuckerberg y a Meta por lo que consideran una censura de las voces de derecha.

Eisenberg enfatizó que estaba “preocupado como una persona que lee un periódico” y está casado con alguien que enseña justicia para discapacitados, más que como un actor que una vez interpretó a Zuckerberg en una película.

“Estas personas tienen miles de millones de dólares, más dinero del que cualquier persona humana haya acumulado jamás, ¿y qué están haciendo con él?”, dijo.

“Oh, lo están haciendo para congraciarse con alguien que está predicando cosas odiosas”.

Interpretar a Zuckerberg en La red social, que dramatizó la fundación de Facebook, catapultó a Eisenberg a la fama mundial.

Ahora, el actor está rememorando sus recuerdos de ese papel mientras está en la gira de prensa promocional de A Real Pain, que escribió, dirigió y protagoniza.

El mes pasado, le dijo al podcast “Awards Chatter” que nunca conoció a Zuckerberg antes de interpretarlo, y recordó que estaba manejando para encontrarse con el CEO de Meta cuando recibió una llamada de uno de los productores de la película diciéndole que no entrara allí “por una variedad de razones legales”.