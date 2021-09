A través de un post en su web personal, el reconocido actor Jeff Bridges comunicó que su cáncer actualmente se encuentra en remisión y que está progresando positivamente en su lucha contra los efectos nocivos del COVID-19.

En su publicación, el recordado protagonista de El Gran Lebowski, aseguró que su materia cancerosa es del “tamaño de una canica”, especificando además que contrajo el virus del COVID hace poco tiempo, luego de haber tenido contacto estrecho en las mismas instalaciones donde recibía su tratamiento de quimioterapia.

Bridges detalló que pasó 5 semanas en el hospital porque “mi sistema inmunológico está inyectado por la quimioterapia“, lo que generó que su lucha con el COVID hiciera que el cáncer “parezca pan comido”, detallando que aún está trabajando para no necesitar la asistencia de oxígeno.

En esa línea, el intérprete de 71 años planteó que se sintió feliz de lograr llevar hasta el altar a su hija, Haylay Bridges, confirmando así que pudo participar de su boda sin mayores problemas e incluso su estado físico lo acompañó para realizar el clásico baile padre-hija sin ayuda de oxígeno.

Lee también: Actor Jeff Bridges anuncia que fue diagnosticado de cáncer linfático

“Aunque tuve momentos de tremendo dolor, acercándome a las puertas nacaradas, en general, me sentí feliz la mayor parte del tiempo. Este roce con la mortalidad me ha traído un verdadero regalo: la vida es breve y hermosa“, escribió el actor, agregando que “el amor está a nuestro alrededor y disponible en todo momento. Es cuestión de abrirnos para recibir el regalo”.

Finalmente, Bridges aprovechó de adelantar novedades de la serie The Old Man, de la plataforma de streaming Hulu, que se encuentra producida y protagonizada por él. De esta forma, el ganador del Oscar marcó su regreso a la TV luego de casi 5 décadas, desde su participación en The Most Deadly Game de 1970.