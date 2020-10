(CNN) — El aclamado actor Jeff Bridges anunció el lunes en Twitter que le diagnosticaron linfoma.

“Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno“, tuiteó Bridges. “Estoy comenzando el tratamiento y los mantendré informados sobre mi recuperación”.

I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.

Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl

Love, Jeff

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020