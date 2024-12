Jay-Z niega acusaciones de haber agredido sexualmente a una menor de edad en 2000 junto con Sean ‘Diddy’ Combs

La demanda fue presentada inicialmente contra Combs en octubre, pero este domingo la mujer agregó a Shawn Carter, el rapero y empresario conocido como Jay-Z, como acusado en la demanda civil. En una declaración dirigida a CNN, Carter calificó las acusaciones de “tan atroces que les imploro que presenten una denuncia penal, no civil. Quien quiera que cometa semejante crimen contra un menor debería ser encarcelado, ¿no les parece?”.

(CNN) – Una mujer que afirma haber sido agredida sexualmente por Sean “Diddy” Combs modificó su demanda para incluir acusaciones de que también fue agredida por Jay-Z en la misma fiesta.

La demanda fue presentada inicialmente contra Combs en octubre, pero este domingo la mujer agregó a Shawn Carter, el rapero y empresario conocido como Jay-Z, como acusado en la demanda civil.

Carter es la primera celebridad acusada de agresión sexual en relación con Combs.

Rapero niega los hechos

En una declaración dirigida a CNN, Carter calificó las acusaciones de “tan atroces que les imploro que presenten una denuncia penal, no civil. Quien quiera que cometa semejante crimen contra un menor debería ser encarcelado, ¿no les parece?”.

Combs fue acusado de tráfico sexual, asociación ilícita para cometer crimen organizado y cargos relacionados con la prostitución. Combs se declaró inocente de los cargos y ha negado todas las irregularidades en aproximadamente 30 demandas civiles que se han presentado en su contra.

La mujer, que se identifica como Jane Doe, dice que tenía 13 años cuando Combs y Carter supuestamente la agredieron en una fiesta posterior a los premios Video Music Awards en 2000. Alega que comenzó a sentirse mareada después de consumir una bebida en la fiesta y se fue a un dormitorio cercano. La mujer alega que Carter la violó primero, seguido de Combs. La mujer declara que golpeó a Combs y salió corriendo de la fiesta, según la demanda enmendada.

Carter fue identificado en la demanda inicial como Celebrity A.

La noticia de la demanda fue reportada primero por NBC. De acuerdo a dicha demanda, los abogados de Doe se comunicaron con Carter para solicitar “una mediación para resolver este asunto”.

Lee también: Ariana Grande contiene las lágrimas al hablar sobre las crueles críticas a su físico: “He escuchado de todo”

“Según la información y la creencia actuales, Jay-Z respondió a dicha carta no solo presentando una demanda absolutamente frívola, sino también orquestando una conspiración de acoso, hostigamiento e intimidación contra los abogados de la demandante, sus familias, empleados y antiguos asociados en un intento de silenciar a la demandante para que no mencionara a Jay-Z en este documento. Este esfuerzo tenía como objetivo asustar a la demandante y desacreditar a su abogado. Ese esfuerzo fracasó. De hecho, la demandante decidió presentar esta enmienda como resultado de la conducta atroz perpetrada por Carter”, señala la demanda.

En su respuesta enviada a CNN este domingo –dirigida al abogado de Doe– Carter calificó la solicitud de mediación como un “intento de chantaje”. Carter también dijo que este abogado, “sobre el que he investigado un poco, parece tener un patrón de este tipo de teatralidades”.

En una declaración del sábado, el abogado Tony Buzbee, con sede en Houston, escribió: “Los alegatos hablan por sí solos. Este es un asunto muy serio que será litigado en los tribunales”.

CNN también contactó a la esposa de Jay-Z, Beyoncé Knowles, para pedirle comentarios.

Carter añadió en su declaración que su “único pesar” es por su familia: “Mi esposa y yo tendremos que hablar con nuestros hijos, uno de los cuales está en la edad en que sus amigos seguramente verán la prensa y harán preguntas sobre la naturaleza de estas afirmaciones, y explicarle la crueldad y la codicia de la gente. Lamento otra pérdida de la inocencia. Los niños no deberían tener que soportar algo así a una corta edad”.

CNN informó en noviembre que una celebridad masculina anónima presentó una demanda contra el abogado de Texas que representa a Doe alegando que era víctima de un plan de extorsión.

La celebridad acusó a Buzbee y a su firma de “intentar descaradamente extorsionarlo con sumas exorbitantes o de presentar públicamente acusaciones tremendamente falsas y horribles en su contra”.

Los abogados de la celebridad anónima afirmaron además que Buzbee había “amenazado con desatar acusaciones totalmente inventadas y salaces de agresión sexual” que incluían “múltiples casos de violación de un menor, tanto hombre como mujer” si su cliente “se niega a cumplir con sus demandas”.

Buzbee negó las acusaciones de extorsión en su contra, en una publicación de Instagram en la que escribió que su firma “no permitirá que los poderosos y sus abogados costosos intimiden o silencien a las sobrevivientes de agresión sexual”, y en una declaración a CNN.

“Si estás tratando de ocultar tu identidad y afirmas que no has hecho nada malo, no parece muy inteligente adoptar este enfoque”, le dijo Buzbee a CNN en un correo electrónico en ese momento. “Lo abordaremos a su debido tiempo”.

“Tengo confianza en que con la divulgación pública completa todo esto se resolverá”, escribió Buzbee.

Este domingo, Buzbee respondió en las redes sociales a la declaración de Carter y dijo que la presunta víctima “nunca le exigió ni un centavo”, afirmando que solo buscaron una mediación confidencial. Y agregó: “Ella está envalentonada. Estoy muy orgulloso de su determinación”.