Javier Ibarrache critica “Emilia Pérez” en los Oscar y expresa su rechazo hacia la película: “En México no estamos con ella”

El crítico de cine y tiktoker Javier Ibarrache participó en la gala de los Premios Oscar, el evento cinematográfico más importante del mundo. Durante la ceremonia, expresó su rechazo hacia la película francesa Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard, la cual aborda temáticas relacionadas con la comunidad mexicana.

Controversia en torno a Emilia Pérez

La cinta de Audiard ha sido objeto de críticas no solo por su representación de la cultura mexicana, considerada por algunos como ofensiva, sino también por la polémica que envuelve a su protagonista, Karla Sofía Gascón.

En redes sociales, resurgieron antiguos tuits de la actriz con comentarios discriminatorios sobre diversos temas, lo que generó indignación.

Asimismo, el director Jacques Audiard se vio envuelto en la controversia tras la difusión de una entrevista en la que realizó polémicas declaraciones sobre el idioma español.

En un video publicado en YouTube el 21 de agosto de 2024, el cineasta afirmó: “El español es un idioma de países emergentes, de países modestos, de gente pobre y migrantes”.

Estas declaraciones avivaron las críticas hacia la película, que ya enfrentaba cuestionamientos por los comentarios pasados de Gascón sobre temas sensibles como el islam, el caso de George Floyd, la Academia de los Oscar y opiniones sobre la apariencia de figuras públicas, como la cantante Adele.

La opinión de Javier Ibarrache

En plena alfombra roja, Javier Ibarrache, quien cubría la antesala de los premios, manifestó su deseo de que Emilia Pérez no fuera reconocida con ningún galardón durante la ceremonia.

“A mí me gustaría que Emilia Pérez no se lleve ni un solo premio esta noche… en México, en general, no estamos con Emilia Pérez“, declaró Ibarrache tras entrevistar a Zoe Saldaña, una de las actrices que participaron en la película.