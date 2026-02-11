James Van Der Beek, actor de “Dawson’s Creek”, murió a los 48 años

"Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", se lee en el comunicado publicado en sus redes oficiales, a propósito del cáncer colorrectal etapa 3 que vivía.

(CNN) – James Van Der Beek, quien saltó a la fama interpretando a Dawson Leery en el exitoso drama adolescente de la década de 1990 “Dawson’s Creek”, falleció.

Se informó que tenía 48 años.

La noticia se confirmó el miércoles a través del Instagram verificado del actor, que publicó: «Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos tranquilidad y privacidad mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo».

Su manager, Stuart Manashil, escribió a CNN en un correo electrónico solicitando privacidad para la familia.

Van Der Beek anunció en noviembre de 2024 que estaba viviendo en etapa 3 con cáncer colorrectal.

Esta es una historia en desarrollo.