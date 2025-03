Jaime Vadell y Rodrigo Bastidas vuelven a las tablas con la obra “Aquí me bajo yo”

La dupla que deslumbró con "No me deje hablando solo" regresa al Teatro Municipal de Las Condes con una historia donde representan a un padre y un hijo en una producción que invita a la reflexión, pero siempre con humor y comedia.

Jaime Vadell y Rodrigo Bastidas vuelven a las tablas tras el éxito de No me deje hablando solo, para presentar la obra Aquí me bajo yo.

La obra fue escrita y es dirigida por Elena Muñoz, quien también fue parte del guion de popular teleserie La Ley de Baltazar, ha sido reconocida por sus trabajos desde inicios de los 90 y que mantiene a la fecha, con Ojos que suenan (2007) recibiendo nominaciones al Premio Altazor tanto como dramaturga como actriz.

El elenco también lo integra Milena Bastidas, hija de Elena y Rodrigo, quien también participó de La Ley de Baltazar y que en 2020 dirigió Consuegros.

Esta producción aborda la historia de un abuelo que ha perdido las ganas de vivir, un hijo profundamente afectado por el descariño paterno y una nieta dispuesta a hacer todo lo posible para devolverle la chispa a su abuelo.

A través de una narrativa sensible y profunda, Aquí me bajo yo aborda los desafíos no resueltos de una familia que, entre risas, discusiones y recuerdos compartidos, encuentra el camino hacia la reconciliación.

La obra está disponible desde el jueves 20 al domingo 23 de marzo, y luego del jueves 3 hasta el domingo 13 de abril, marcando el esperado reencuentro artístico entre Vadell y Bastidas, quienes vuelven a compartir escena esta vez en el escenario de Las Condes. En esta ocasión, estos grandes actores interpretan a un padre y su hijo que se enfrentan, resaltando la complejidad de los lazos familiares.

Una obra que divierte, emociona e invita a reflexionar.

Toda la información sobre días, horarios y valor de entradas la encuentras en el sitio del Teatro Municipal de Las Condes.