Cultura premio nacional

Jaime Vadell gana el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025

Por CNN Chile

17.09.2025 / 08:00

{alt}

El actor de 89 años dijo estar “muy emocionado y contento” por este reconocimiento.

Este martes, el gobierno anunció la elección del reconocido actor nacional Jaime Vadell como Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025.

La decisión fue tomada por un jurado liderado por la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, e integrado por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; la rectora de la Universidad Católica de Temuco, Marcela Momberg, en representación del Consejo de Rectores; Silvio Caiozzi, en representación de la Academia Chilena de Bellas Artes; y las designadas por el Consejo Nacional de las Culturas: Paulina Urrutia y Nona Fernández.

Sobre la decisión, la ministra Arredondo aseguró que “su trayectoria lo ha llevado a la consolidación como uno de los actores más destacados y versátiles del país. Desde sus primeros pasos en los teatros universitarios hasta su contundente presencia en la TV, teatro y cine, su carrera ha estado marcada por interpretaciones que han trascendido en la memoria”.

El actor se mostró agradecido de este reconocimiento. “Muchas gracias a todos los jurados que me han distinguido con este premio. Estoy muy emocionado y contento. Muy contento porque uno entra a ser un servidor del país. Uno entra a hacer algo muy importante con este premio. Entra a la historia, al cuento en grande. (…) Siento una emoción tremenda”.

¿Quién es Jaime Vadell?

  • Jaime Patricio Vadell Amión nació en Valparaíso en 1935.
  • Es actor, director, dramaturgo y gestor teatral.
  • Su carrera se caracteriza por la creatividad, la innovación y el compromiso con las artes y la sociedad chilena.
  • Estudió en el Instituto Nacional de Santiago y asistió a la Academia Dramática de Julio Durán Cerda.
  • Formó parte del Centro de Arte Dramático del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, dirigido por Luis Alarcón.
  • En la década de 1950 ingresó a estudiar teatro en la Universidad de Chile.
  • Ha desarrollado una trayectoria de más de 60 años en teatro, cine y televisión.
  • Ha trabajado en montajes teatrales, producciones audiovisuales y películas de prestigio nacional e internacional.
  • Colaboró con directores como Raúl Ruiz, Silvio Caiozzi, Pablo Larraín, Sebastián Lelio y Andrés Wood.
  • Actuó en películas seleccionadas y premiadas en festivales como Cannes, Berlín y Venecia.
  • Participó en montajes teatrales de gran convocatoria en distintas regiones de Chile.
  • Fue fundador y director artístico de Teatro La Feria, un espacio clave en la historia del teatro chileno.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Mundo Estados Unidos niega visas a personas que “celebraron” el asesinato de Charlie Kirk
Jaime Vadell gana el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025
Sospechoso principal del caso Madeleine McCann sale de prisión en Alemania y queda con tobillera
Fuerte crisis de hipo: Revelan motivo de hospitalización de Bolsonaro
Violento “turbazo” en La Pintana: Asaltantes irrumpen en casa de exjuez y agreden a su esposa e hijo
EN VIVO | Agenda Económica AM: Miércoles 17 de septiembre de 2025