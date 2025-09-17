Jaime Vadell gana el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025
Por CNN Chile
17.09.2025 / 08:00
El actor de 89 años dijo estar “muy emocionado y contento” por este reconocimiento.
Este martes, el gobierno anunció la elección del reconocido actor nacional Jaime Vadell como Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025.
La decisión fue tomada por un jurado liderado por la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, e integrado por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; la rectora de la Universidad Católica de Temuco, Marcela Momberg, en representación del Consejo de Rectores; Silvio Caiozzi, en representación de la Academia Chilena de Bellas Artes; y las designadas por el Consejo Nacional de las Culturas: Paulina Urrutia y Nona Fernández.
Sobre la decisión, la ministra Arredondo aseguró que “su trayectoria lo ha llevado a la consolidación como uno de los actores más destacados y versátiles del país. Desde sus primeros pasos en los teatros universitarios hasta su contundente presencia en la TV, teatro y cine, su carrera ha estado marcada por interpretaciones que han trascendido en la memoria”.
El actor se mostró agradecido de este reconocimiento. “Muchas gracias a todos los jurados que me han distinguido con este premio. Estoy muy emocionado y contento. Muy contento porque uno entra a ser un servidor del país. Uno entra a hacer algo muy importante con este premio. Entra a la historia, al cuento en grande. (…) Siento una emoción tremenda”.
¿Quién es Jaime Vadell?
- Jaime Patricio Vadell Amión nació en Valparaíso en 1935.
- Es actor, director, dramaturgo y gestor teatral.
- Su carrera se caracteriza por la creatividad, la innovación y el compromiso con las artes y la sociedad chilena.
- Estudió en el Instituto Nacional de Santiago y asistió a la Academia Dramática de Julio Durán Cerda.
- Formó parte del Centro de Arte Dramático del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, dirigido por Luis Alarcón.
- En la década de 1950 ingresó a estudiar teatro en la Universidad de Chile.
- Ha desarrollado una trayectoria de más de 60 años en teatro, cine y televisión.
- Ha trabajado en montajes teatrales, producciones audiovisuales y películas de prestigio nacional e internacional.
- Colaboró con directores como Raúl Ruiz, Silvio Caiozzi, Pablo Larraín, Sebastián Lelio y Andrés Wood.
- Actuó en películas seleccionadas y premiadas en festivales como Cannes, Berlín y Venecia.
- Participó en montajes teatrales de gran convocatoria en distintas regiones de Chile.
- Fue fundador y director artístico de Teatro La Feria, un espacio clave en la historia del teatro chileno.