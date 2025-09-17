Jaime Vadell gana el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025

El actor de 89 años dijo estar “muy emocionado y contento” por este reconocimiento.

Este martes, el gobierno anunció la elección del reconocido actor nacional Jaime Vadell como Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025.

La decisión fue tomada por un jurado liderado por la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, e integrado por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; la rectora de la Universidad Católica de Temuco, Marcela Momberg, en representación del Consejo de Rectores; Silvio Caiozzi, en representación de la Academia Chilena de Bellas Artes; y las designadas por el Consejo Nacional de las Culturas: Paulina Urrutia y Nona Fernández.

Sobre la decisión, la ministra Arredondo aseguró que “su trayectoria lo ha llevado a la consolidación como uno de los actores más destacados y versátiles del país. Desde sus primeros pasos en los teatros universitarios hasta su contundente presencia en la TV, teatro y cine, su carrera ha estado marcada por interpretaciones que han trascendido en la memoria”.

El actor se mostró agradecido de este reconocimiento. “Muchas gracias a todos los jurados que me han distinguido con este premio. Estoy muy emocionado y contento. Muy contento porque uno entra a ser un servidor del país. Uno entra a hacer algo muy importante con este premio. Entra a la historia, al cuento en grande. (…) Siento una emoción tremenda”.

¿Quién es Jaime Vadell?