Integrante del grupo de K-pop NMIXX habla de su paso por el Festival de Viña: “Estoy muy agradecida”

Algunas integrantes del grupo de K-pop NMIXX hablaron sobre su inesperada aparición en el Festival de Viña de Mar.

La agrupación surcoreana acudió a la Quinta Vergara en calidad de invitadas especiales, siendo presentadas por los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

La aparición de Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin sobre el escenario causó un verdadero revuelo en redes sociales, las que de reacciones de asombro.

Durante una transmisión en vivo a propósito de su cumpleaños, Haewon, líder del grupo, comentó sobre la experiencia en el festival que se desarrolla en la ciudad jardín.

“Ayer (lunes) fuimos al festival de Viña del Mar, estoy muy agradecida de que nos presentaran como NMIXX (en el escenario)”, partió señalando.

En esta línea, la cantante afirmó que tuvieron la oportunidad “de saludar a varios de los artistas y al terminar pudimos dar una entrevista”.

“Y hoy (martes), apenas nos subimos al avión para venir a Brasil, un tripulante de cabina nos dijo ¿ustedes son el grupo de K-pop que salió ayer en el festival de Viña, o no?”, agregó.

Haewon from NMIXX talking about the experience in Viña on her birthday livestreampic.twitter.com/nw4cHls13k

— Buchupureo Crave (@ChileanCrave) February 26, 2025