Inicia la preventa para la Fonda Parque O’Higgins: Revisa los precios y la programación por día

A menos de un mes de las Fiestas Patrias, la Gran Fonda de Chile en el Parque O’Higgins empezó con su preventa de entradas y entregó detalles de su evento imperdible.
La edición de este año se realizará desde este jueves 17 hasta el domingo 20 de septiembre y contará con una amplia variedad de oferta musical, además del cuecódromo, para los fanáticos de la cueca y la música folclórica.
Revisa los detalles de los artistas invitados
El evento principal del Parque O’Higgins en estas Fiestas Patrias anunció el lineup de cada día, que tendrá música urbana, cumbia y folclor para celebrar.
Asimismo, una de las fechas contará con una programación especial para las familias, incluidos los más pequeños.
- Jueves 17 de septiembre: Sinaka, Santaferia, Los Viking’s 5 y Bohemia Latina.
- Viernes 18 de septiembre: Jairo Vera, Luis Lambis y Noche de Brujas.
- Sábado 19 de septiembre: Young Cister, Leo Rey y Zúmbale Primo.
- Domingo 20 de septiembre: Los Sudakas, Cachureos y Los Jaivas.
Venta de entradas
La venta de entradas está disponible a través de TicketPlus para las cuatro jornadas. Del 21 al 30 de agosto estará disponible la Preventa 2, cuyos precios son los siguientes:
- Niños: $9.775
- Adultos mayores: pueden ingresar de forma gratuita hasta las 14:00 horas.
- Entrada general: $13.225
En tanto, la preventa 3 (entre el 1 y el 17 de septiembre) tendrá precios que rondan los $15 mil:
- Niños: $11.500
- Adultos mayores: $11.500
- Público general: $14.950
Durante las Fiestas Patrias los valores alcanzarán los $16 mil, aunque es importante recordar que los niños menores de 12 años y adultos mayores de 65 años pueden ingresar gratis hasta las 14:00 horas.
Valores del evento en Fiestas Patrias:
- Niños y adultos mayores: $13.000
- Entrada general: $16.000
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