Inicia la preventa para la Fonda Parque O’Higgins: Revisa los precios y la programación por día

A menos de un mes de las Fiestas Patrias, la Gran Fonda de Chile en el Parque O’Higgins empezó con su preventa de entradas y entregó detalles de su evento imperdible.

La edición de este año se realizará desde este jueves 17 hasta el domingo 20 de septiembre y contará con una amplia variedad de oferta musical, además del cuecódromo, para los fanáticos de la cueca y la música folclórica.

Revisa los detalles de los artistas invitados

El evento principal del Parque O’Higgins en estas Fiestas Patrias anunció el lineup de cada día, que tendrá música urbana, cumbia y folclor para celebrar.

Asimismo, una de las fechas contará con una programación especial para las familias, incluidos los más pequeños.

Jueves 17 de septiembre: Sinaka, Santaferia, Los Viking’s 5 y Bohemia Latina.

Viernes 18 de septiembre: Jairo Vera, Luis Lambis y Noche de Brujas.

Sábado 19 de septiembre: Young Cister, Leo Rey y Zúmbale Primo.

Domingo 20 de septiembre: Los Sudakas, Cachureos y Los Jaivas.

Venta de entradas

La venta de entradas está disponible a través de TicketPlus para las cuatro jornadas. Del 21 al 30 de agosto estará disponible la Preventa 2, cuyos precios son los siguientes:

Niños: $9.775

Adultos mayores: pueden ingresar de forma gratuita hasta las 14:00 horas.

Entrada general: $13.225

En tanto, la preventa 3 (entre el 1 y el 17 de septiembre) tendrá precios que rondan los $15 mil:

Niños: $11.500

Adultos mayores: $11.500

Público general: $14.950

Durante las Fiestas Patrias los valores alcanzarán los $16 mil, aunque es importante recordar que los niños menores de 12 años y adultos mayores de 65 años pueden ingresar gratis hasta las 14:00 horas.

Valores del evento en Fiestas Patrias: