Un error técnico impidió la primera emisión musical desde la Luna: Canción de Imagine Dragons quedó atrapada en el espacio

El grupo estadounidense Imagine Dragons marcó un hito al enviar una de sus canciones a la Luna en una misión espacial. Sin embargo, un problema técnico impidió que el tema fuera retransmitido a la Tierra, lo que frustró el objetivo de convertirlo en la primera canción en ser emitida desde el satélite natural.

La banda estadounidense Imagine Dragons se convirtió en parte de la historia espacial luego de que una de sus canciones fuera enviada a la Luna en una misión tecnológica.

Sin embargo, un problema técnico impidió que la canción fuera retransmitida a la Tierra, frustrando uno de los objetivos del proyecto.

El mes pasado, la empresa de tecnología espacial Lonestar anunció el lanzamiento de un cohete desde el Centro Espacial Kennedy con la misión de instalar un centro de datos en la superficie lunar.

Como parte del experimento, se eligió transmitir al módulo una canción: Children Of The Sky, una colaboración entre Imagine Dragons y el compositor Inon Zur, creada para la banda sonora del videojuego Starfield.

Los detalles del viaje

El despegue se realizó el 26 de febrero y, tras un viaje de varios días, la nave aterrizó en la Luna el 6 de marzo.

Posteriormente, Inon Zur confirmó a través de sus redes sociales que la canción había sido almacenada con éxito en el centro de datos lunares: “La canción estará ahora en la Luna… ¡Para siempre!”, escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

No obstante, la misión presentó dificultades y durante el descenso, la nave perdió contacto temporalmente con la base en la Tierra.

Al restablecer la comunicación, los ingenieros descubrieron que el aterrizaje no se había producido en la ubicación prevista y que una de las dos antenas de radio no funcionaba correctamente. Además, la nave no generaba suficiente energía para operar de manera sostenida.

Finalmente, el 7 de marzo, el módulo se quedó sin energía, lo que dio término a la misión antes de que se pudiera completar la retransmisión de la canción hacia la Tierra.

De haberse logrado, Children Of The Sky hubiese sido la primera canción de la historia en ser transmitida desde la Luna.

Pero este no es el primer intento de almacenar música en la superficie lunar. En 2024, una misión previa llevó un módulo de aterrizaje con grabaciones digitalizadas de artistas como Elvis Presley, Jimi Hendrix y Timbaland.