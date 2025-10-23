Imágenes divertidas de animales silvestres: Estos son los finalistas de los premios Comedy Wildlife Awards 2025

Desde un gorila bailarín hasta una rana dormilona, las obras compiten por conquistar no solo a los jueces, sino también al público, que podrá votar en línea tras el anuncio de los ganadores oficiales.

(CNN) – ¿Quién no necesita un gorila bailarín para darle un poco de alegría a su vida en este momento?

Un alcatraz azotado por el viento, leones risueños y una rana dormida también podrían mejorar el estado de ánimo, lo que probablemente explique por qué todos ellos han sido elegidos como finalistas en los premios Nikon Comedy Wildlife Awards de este año.

Los jueces del concurso anual han seleccionado 40 imágenes que garantizan sacarte una sonrisa, así como tres imágenes de categoría portfolio y 10 vídeos de algunas de las propuestas más divertidas de la naturaleza.

El concurso, que lleva una década en marcha, recibió este año casi 10.000 inscripciones de 108 países, según informaron los organizadores. Entre las otras fotos divertidas se incluyen una de una ardilla con un mal día de pelo y otra de dos ranas luchando.

Los finalistas serán evaluados en diversas categorías, incluyendo reptiles, insectos y peces, así como para fotógrafos jóvenes. También habrá un Premio del Público, que estará abierto a votación pública en la página web del concurso a partir del día siguiente del anuncio de los ganadores.

La fotógrafa Beate Ammer tomó esta fotografía en su jardín en Queensland, Australia, y llamó al anfibio su “príncipe rana”. Premios Beate Ammer/Nikon Comedy Wildlife

“Estas imágenes combinan ingenio y asombro para celebrar la naturaleza, a la vez que enfatizan la urgencia de la conservación”, declaró Stefan Maier, director general sénior de marketing de Nikon Europa, en el comunicado de prensa del jueves. “En Nikon, nos enorgullece apoyar un concurso que despierta alegría y nos recuerda por qué vale la pena proteger nuestro mundo salvaje”.

El cofundador de los premios, Tom Sullam, dijo que el concurso había llegado a “más personas en más países que nunca, ayudándonos a generar conciencia sobre la conservación de los animales y el hábitat y, fundamentalmente, resaltar la importancia fundamental de tener vida silvestre en nuestro planeta y en nuestras vidas”.

Cada año, el concurso apoya a una organización de conservación sustentable y el Fondo Whitley para la Naturaleza ha sido seleccionado nuevamente para 2025. La organización benéfica con sede en el Reino Unido apoya a líderes de conservación de todo el sur global.

Los ganadores generales, por categoría y con mención especial se anunciarán en una ceremonia de premios en Londres el 9 de diciembre. Todos los finalistas formarán parte de una exposición en Gallery@Oxo en Londres del 10 al 14 de diciembre.

Una madre ardilla está teniendo un mal día de cabello en Victoria, Columbia Británica, mientras traslada a sus crías a un nuevo nido. Christy Grinton/Premios Nikon de Comedia y Vida Silvestre

Este elefante en Sri Lanka parece estar jugando al escondite con sus orejas. Premios Henry Szwinto/Nikon Comedy Wildlife

Capturar a este joven gorila bailando juguetonamente en las montañas Virunga de Ruanda fue “pura alegría”, según el fotógrafo. Mark Meth-Cohn/Premios Nikon de Comedia y Vida Silvestre

Es un aterrizaje suave para este colimbo ártico en Finlandia. Premios Erkko Badermann/Nikon Comedy Wildlife

Estas ranas verdes peleadoras en Biddeford, Maine, parecen estar realizando un bautismo. Premios Grayson Bell/Nikon Comedy Wildlife

¿Cuál es el chiste? Tres leones aparecen de buen humor mientras bostezan a la vez en Masái Mara. Meline Ellwanger/Premios Nikon de Comedia y Vida Silvestre

Una gaviota descarada deja caer una “bomba” sobre un águila de cola blanca en el noroeste de Islandia. Premios Antoine Rezer/Nikon Comedy Wildlife

Este lémur encontró algo para chuparse los dedos en Madagascar. Liliana Luca/Premios Nikon de Comedia y Vida Silvestre

El fotógrafo y su esposa disfrutaron de un espectáculo de circo de estos babuinos durante su luna de miel en Zimbabwe. Premios Kalin Botev/Nikon Comedy Wildlife

La temperatura en Baviera, Alemania, era tan baja que el aliento visible de este pato hace que parezca que está fumando. Lars Beygang/Premios Nikon de Comedia y Vida Silvestre

¡Dios mío! Este pequeño babuino encontró la horma de su zapato cuando se le acercó un elefante en Zambia. Laurent Nilles/Premios Nikon de Comedia y Vida Silvestre