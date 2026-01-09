“I Just Might”: Bruno Mars lanza canción y video como adelanto de su álbum The Romantic

El nuevo lanzamiento llega tras un ciclo de hitos para Mars en streaming y rankings globales, incluyendo el récord de “Die With a Smile” y el buen rendimiento de “APT.” en listados de fin de año

Bruno Mars publicó este viernes el single I Just Might junto a su videoclip oficial, una producción de estética retro que el propio artista codirigió con Daniel Ramos.

La canción funciona como el primer adelanto de su próximo trabajo solista, The Romantic, cuyo lanzamiento está fijado para el 27 de febrero de 2026.

En paralelo al estreno del single, se confirmó The Romantic Tour, descrita como su primera gran gira como headliner en casi una década y su primer recorrido global en estadios, con casi 40 fechas en Norteamérica, Europa y Reino Unido.

El tour arrancará el 10 de abril en Las Vegas.

Anderson .Paak participará en los conciertos bajo su alias DJ Pee .Wee, mientras que Victoria Monét, RAYE y Leon Thomas figuran como actos de apertura en fechas seleccionadas.

El lanzamiento llega en un período de alta visibilidad para Mars en plataformas.

En 2024, Die With a Smile (con Lady Gaga) fue la canción más rápida en alcanzar 1.000 millones de reproducciones en Spotify.

Mira el video de I Just Might aquí