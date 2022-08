"El fuego reinará": ¿A qué hora y dónde ver el estreno de "House of the Dragon"?

Pocas horas quedan para el estreno de House of the Dragon, precuela de la popular serie Game of Thrones. La nueva producción contará la historia de la familia Targaryen, es decir, la casa de donde salió Daenerys, también conocida como madre de los dragones o Khaleesi.

La serie se basa en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin y está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones. Martin también es el productor ejecutivo y cocreador de la producción, mientras que Ryan Condal escribió la trama.

¿A qué hora y dónde se estrena?

Tal como ocurrió con Game of Thrones, House of the Dragon se emitirá los domingos a las 21:00 horas a través de HBO. Para los que prefieran sintonizar a través de sus dispositivos o en streaming, los episodios también estarán disponibles en HBO Max.

La serie contará con 10 episodios en total, los que serán estrenados cada domingo. Según HBO, la producción se podrá disfrutar en formato 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos.

El episodio número uno se llamará The Heirs of the Dragon (Los herederos del dragón), mientras el segundo The Rogue Prince (El príncipe rebelde). Desde la compañía de streaming aún no ha dado a conocer los otros ocho títulos de los episodios restantes.

“El fuego reinará”

Este jueves, HBO Max reveló un nuevo avance de la esperada serie. En el adelanto se anticipan los conflictos presentes en torno al Trono de Hierro y el manejo de Westeros, además de muchos dragones.