Homenaje a Los Bunkers: Talcahuano bautiza nueva plaza con el nombre de la banda penquista

La propuesta, que surgió desde la municipalidad y los vecinos de Talcahuano, fue aprobada por unanimidad por el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y también obtuvo el respaldo del Concejo Municipal.

La reconocida banda Los Bunkers tendrá un reconocimiento en Talcahuano, en uno de los lugares donde crecieron durante su juventud.

La iniciativa surgió desde la Municipalidad de Talcahuano junto a organizaciones territoriales del sector, contando con el apoyo de la Junta de Vecinos N° 84 Higueras Pro.

La propuesta fue aprobada por unanimidad por el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) y, además, obtuvo el respaldo del Concejo Municipal durante una votación realizada este miércoles, según publicó La Tercera.

En concreto, el área verde ubicada en el sector Las Higueras —al costado sur del Parque Las Araucarias, entre las calles Taltal y Desiderio García— será denominada “Plaza Los Bunkers”.

El alcalde Eduardo Saavedra comentó que el grupo musical forma parte de la identidad de Talcahuano.

“Esta plaza no es solo un nombre: es un homenaje de la ciudad a su propia historia, a sus hijos e hijas que han llevado el nombre de Talcahuano mucho más allá de nuestras fronteras”, destacó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Talcahuano (@municipalidadtalcahuano)

Por su parte, La banda nacional agradeció a la comunidad de Talcahuano y al municipio por el homenaje.

“Es algo que nos llena de orgullo y que vamos a atesorar por siempre. Nuestros vínculos con Talcahuano son muy profundos, desde muy pequeños, y nos alegra mucho saber que se le haya puesto el nombre de nuestra banda a un lugar que está en las calles donde recorrimos muchas veces; un sector que está muy cerca de las casas de nuestras familias, que guarda tantos recuerdos para nosotros que incluso algunos de ellos se han plasmado en nuestras canciones”, expresaron.