Cultura robin williams

Con información de CNN en Español

La hija del fallecido actor Robin Williams pide que no le sigan enviando videos de su padre hechos con IA

Por CNN Chile

07.10.2025 / 13:54

{alt}

“Dejen de creer que quiero verlos o que lo voy a entender, no quiero y no lo haré”, escribió Zelda Williams.

(CNN Español) — Zelda Williams, hija del actor y comediante Robin Williams, fallecido en 2014, pidió en redes sociales que no le envíen más imágenes de su padre creadas con Inteligencia Artificial (IA).

Williams, de 36 años, hizo este comentario el lunes en una historia en su perfil oficial en Instagram, en la que pidió: “Simplemente, dejen de enviarme videos con IA de papá”.

“Dejen de creer que quiero verlos o que lo voy a entender, no quiero y no lo haré”, escribió.

“Si solo intentan molestarme, he visto cosas mucho peores; los voy a restringir y seguiré adelante. Pero, por favor, si tienen algo de decencia, dejen de hacernos esto a él y a mí, a todos incluso, punto final. Es tonto, es una pérdida de tiempo y energía, y créanme, NO es lo que él querría”.

Zelda Williams también es actriz y directora de cine. Su película más reciente como realizadora es Lisa Frankenstein (2024).

La actriz dirigió también sus críticas a la Inteligencia Artificial, a la que señaló como culpable de reducir a las estrellas fallecidas a “basura terrible de TikTok”.

“No están haciendo arte, están haciendo asquerosos hot dogs sobreprocesados con las vidas de seres humanos, con la historia del arte y la música, y luego se los meten a la fuerza a alguien esperando que les den un pulgar arriba y les guste. Qué asco”, concluyó.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Evacúan Ministerio de Justicia por emanación de humo: Bomberos trabaja en el lugar
Maduro dice que investigan un supuesto plan de “ataque terrorista” contra la embajada de EE.UU. en Caracas
"Se siente como estar en otro país": Mujer fue de visita a Calama y esta fue su experiencia
La Orquesta Sinfónica Nacional y la OSEM se presentarán en la Gran Sala Sinfónica: revisa fechas y horarios de los conciertos
Comenzó postulación al Subsidio de Arriendo 2025: ¿Cuáles son los requisitos para obtener los más de $6 millones?
Revelan entrevista perdida de John Lennon: El ex Beatle creía que el gobierno de EE.UU. lo espiaba