James Bond “nace de un profundo sexismo”: Helen Mirren cuestiona el tratamiento de las mujeres en la saga

La actriz británica, que actualmente protagoniza la serie "MobLand" junto al ex 007 Pierce Brosnan, señaló que nunca le gustó la franquicia de James Bond debido a la forma en que se retrata a las mujeres. Afirmó que preferiría ver en pantalla historias reales de figuras femeninas valientes, como las mujeres de la Resistencia francesa, antes que una versión femenina del famoso espía.

(CNN) — La aclamada actriz británica Helen Mirren ha criticado la franquicia James Bond por la forma en que retrata a las mujeres, afirmando que “todo el concepto” de las películas está “empapado y nace de un profundo sexismo”.

Mirren, que protagoniza la nueva serie de suspense policíaco de Paramount+ MobLand junto al ex actor de James Bond Pierce Brosnan, declaró a The Standard que “toda la serie de James Bond, no es lo mío”.

“Nunca me gustó James Bond. Nunca me gustó el papel de las mujeres en James Bond”, dijo, y añadió que no le gustaría ver a una mujer encarnando al espía de ficción.

“Yo contaría historias reales de mujeres extraordinarias que han trabajado en ese mundo”, continuó, poniendo como ejemplo a las mujeres “increíblemente valientes” que formaron parte de la Resistencia francesa.

Durante años, la franquicia se ha enfrentado a críticas por su retrato de las mujeres, relegándolas en las primeras películas a “chicas Bond”, celebradas solo por su atractivo sexual. Más recientemente, y especialmente desde el movimiento #MeToo, Bond ha intentado retratar a las mujeres bajo una luz diferente.

Phoebe Waller-Bridge, creadora de Fleabag y Killing Eve, fue contratada para trabajar en el guion de la película de 2021 No Time to Die y, según la productora Barbara Broccoli, inyectar algo de humor británico.

Tres personajes femeninos secundarios de esa película recibieron más protagonismo que las tradicionales chicas Bond: Lashana Lynch interpretó a otra agente, Nomi, que adoptó el famoso nombre en clave de 007; Ana de Armas interpretó a una agente de la CIA recién llegada, Paloma; mientras que Léa Seydoux regresó como la psiquiatra francesa e interés amoroso de Bond Madeleine Swann, en un arco no visto antes en las películas.

Los debates sobre el futuro de la franquicia, impregnada de la nostalgia británica de los años 50 y 60, volvieron a estar en el candelero en febrero, cuando Amazon MGM Studios anunció que tomaba el control creativo de la misma.

Mirren se apresuró a aclarar que seguía siendo una “gran fan” de algunos de los actores que han interpretado a Bond.

“Soy una gran fan de Pierce Brosnan, una gran fan”, dijo. “Dios mío. Obviamente, es guapísimo y todo eso, y creo que está fabuloso en MobLand, pero también resulta que es una de las personas más agradables con las que tendrás el placer de trabajar. Y por supuesto Daniel Craig, a quien he conocido y conozco un poco. De nuevo, una persona encantadora y amable”.