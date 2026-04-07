“Harry Potter: La experiencia del Bosque Prohibido” debutará en el Parque Quinta Normal: ¿Cuándo es el evento?

Los organizadores de la experiencia comentaron que será un "evento inolvidable" para los fanáticos que asistan al lugar.

Este otoño traerá una gran sorpresa para los fans de Harry Potter, ya que por primera vez en Chile y en Latinoamérica llegará el icónico Bosque Prohibido de las películas basadas en los libros de J. K. Rowling.

El evento, presentado por Warner Bros. Discovery Global Experiences y Fever, y en colaboración con Lotus, se llama “Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido” y abrirá el próximo viernes 24 de abril en el Parque Quinta Normal por una temporada limitada.

Los organizadores prometen una experiencia “envolvente y apta para toda la familia”, que ya ha logrado cautivar a más de 2 millones de visitantes en países como Reino Unido, Australia, Francia, Singapur, Estados Unidos y Canadá.

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A fin de mes llegará a Chile “para ofrecer a los fanáticos una oportunidad única de vivir la franquicia como nunca antes, en uno de los parques más céntricos y grandes de la ciudad”.

En detalle, “al caer la noche, luces encantadoras transformarán el entorno en un sendero mágico al aire libre de 1 kilómetro, pensado para que familias y fanáticos del mundo de Harry Potter puedan disfrutarlo”.

Y a medida que los fanáticos “se adentren en el bosque iluminado, se encontrarán con sorpresas inspiradas en algunos de los momentos más icónicos de las películas de Harry Potter y Fantastic Beasts. En el recorrido, podrán descubrir criaturas mágicas como hipogrifos, nifflers y muchas sorpresas más”.

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Al final del recorrido, los visitantes podrán acceder a una aldea temática que tendrá distintos puestos de comida y bebestibles, además de una tienda de recuerdos con productos oficiales y exclusivos.

César Ruiz, manager regional de Fever Originals en Latinoamérica, expresó: “Estamos encantados de traer este recorrido encantado al mercado chileno”.

La experiencia “será un evento inolvidable tanto para los habitantes de Santiago como para los que vengan de fuera”.

“Harry Potter: La experiencia del Bosque Prohibido”: Cómo adquirir entradas

La venta de entradas comenzará el próximo jueves 16 de abril.

De todos modos, a partir de hoy los fanáticos podrán unirse a la lista de espera para acceder de forma anticipada en el sitio web HPForbiddenForestExperience.com.

Además, habrá una preventa para clientes de Caja Los Andes, quienes podrán acceder a un 20% de descuento en entradas para el evento. Esto durará 24 horas y estará disponible el 13 de abril al mediodía.