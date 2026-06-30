Panoramas gratuitos este 4 y 5 de julio: Feria “Libros que laten” en Ñuñoa, “Lluvia de Libros” en el GAM y Mercado París-Londres en Santiago

Este primer fin de semana de julio se avecina con diversos panoramas en la Región Metropolitana, especialmente en las comunas de Ñuñoa y Santiago.

Feria “Libros que laten”

Una jornada para disfrutar en familia y despedir las vacaciones de invierno se realizará entre el 1 y el 5 de julio en la Plaza Ñuñoa Norte. En la instancia participarán más de 50 expositores, además de conversatorios con autores, presentaciones literarias y concursos.

Gabriel León, Francisco Ortega, Nico Toro y Loreto Aravena —quien debuta como autora de literatura infantil— serán algunos de los protagonistas. En la feria también se relevará el trabajo de ilustradores nacionales como Nati Chuleta, Daniela Thiers, Gonzalo Martínez y Fabián Riva.

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4ª versión de “Lluvia de Libros” en el GAM

Otro evento cultural en pleno corazón de Santiago es la 4ª versión de “Lluvia de Libros”, que reunirá a 100 editoriales independientes y universitarias en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

La muestra editorial se realizará este fin de semana y contará con literatura infantil y juvenil, narrativa, poesía, ensayo, novela gráfica y patrimonio. Además, el lugar contará con diversas ofertas gastronómicas.

“La Lluvia de Libros es mucho más que una feria: es una oportunidad para encontrarse con el trabajo que realizan editoriales independientes y universitarias y acercarse a la diversidad de libros que hoy se producen en el país. Durante dos días, lectoras y lectores podrán recorrer catálogos, conversar con quienes impulsan estos proyectos y descubrir nuevas lecturas en un espacio pensado para disfrutar de los libros y compartir en familia durante las vacaciones de invierno”, señaló Rocío Barros, presidenta de Editoriales de Chile.

Por su parte, Alejandra Martí Olbrich, directora ejecutiva del GAM, complementó: “Estamos muy contentos de recibir nuevamente en el GAM esta iniciativa, de la que hemos sido testigos y partícipes desde sus inicios en 2019. Como centro cultural vivo, que honra a nuestra Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, comprendemos que actividades como estas dan espacio a que la ciudadanía se abra al pensamiento y cultive un hábito tan enriquecedor como el de la lectura. Esto se complementa con nuestra decisión de abrir este año un eje de ideas y pensamiento como parte de nuestra oferta disciplinar. Como nodo creativo que impulsa el talento, valoramos también ser parte de esta vitrina dedicada a la edición independiente y universitaria”.

4ª Lluvia de Libros

Fecha: 4 y 5 de julio de 2026

Horario: 11:00 a 18:00 horas

Lugar: Plaza Central, Centro Cultural Gabriela Mistral (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago)

Entrada: liberada

Organiza: Editoriales de Chile

Colabora: Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)

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Mercado París – Londres en Santiago

Nuevamente regresa uno de los eventos que cada vez goza de mayor popularidad y que se realizará en el barrio patrimonial París-Londres este sábado 4 y domingo 5 de julio, entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Además, durante el atardecer se llevará a cabo el segundo “Secret Show”, que ofrecerá un concierto íntimo para un público limitado en la azotea del Hotel Londres.

Las entradas están disponibles a través de Passline, con un valor en preventa de $12.000.

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