Agustín Romero, diputado del Partido Republicano: “Los libertarios son nuestro aliado natural, tenemos muchas más coincidencias que con Chile Vamos”

El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, abordó en CNN Prime el rechazo, por parte del Senado, de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En ese contexto, expresó que lamenta el resultado de la votación. Sin embargo, comentó que es parte de las reglas de la democracia. Aunque, a su juicio, “habían elementos necesarios y suficientes para haber acreditado la responsabilidad del exministro Grau”.

Cabe mencionar que el libelo contra Grau se fundamentaba en cuatro capítulos, en los que se le atribuía la infracción al principio de probidad consagrado en la Constitución; la vulneración del deber de coordinación y de la unidad de la gestión financiera del Estado; la vulneración del principio de universalidad presupuestaria; y la vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales. Todos los capítulos fueron rechazados durante la votación.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si existe alguna responsabilidad por parte de su colectividad o de los parlamentarios que impulsaron un libelo que no contaba con el respaldo suficiente en la Cámara, argumentó que la labor de los parlamentarios consiste en promover la responsabilidad fiscal y exigir que quienes manejan las finanzas públicas se hagan cargo de sus actos.

Respecto de la votación, recalcó que el libelo acusatorio sí contó con el respaldo necesario en la Cámara para avanzar al Senado.

“Yo estoy absolutamente convencido de que Grau entregó cifras falsas”, remarcó.

#CNNPrime | Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, por rechazo de AC contra Grau: “La responsabilidad que tenemos es hacia los chilenos y la responsabilidad fiscal”@tv_monica

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#CNNPrime | Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, por rechazo de AC contra Grau: “Estoy absolutamente convencido que Grau mintió, que entregó cifras falsas”@tv_monica

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#CNNPrime | Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, por rechazo de AC contra Grau: “No nos basamos en la perdida de tiempo para hacer lo correcto”@tv_monica

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#CNNPrime | Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, por rechazo de AC contra Grau: “Hubo negligencia importante, en algún caso equiparable a dolo”@tv_monica

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Romero tras polémica con Matthei: “No tengo que pedir disculpas”

Por otro lado, al preguntarle sobre el cruce que protagonizó con la excandidata presidencial Evelyn Matthei, señaló que es importante que el oficialismo trabaje enfocado en una alianza de gobierno.

En cuanto a si le pediría disculpas a la exalcaldesa de Providencia, respondió en CNN Chile: “No tengo que pedir disculpas por nada. Me hago cargo de lo que digo. Ya respondí y, para mí, esto está absolutamente cerrado”.

#CNNPrime | Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, por dichos sobre Matthei: “No tengo que pedir disculpas. Me hago cargo de lo que digo”@tv_monica

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Honorable Diputado, hablemos de números y lugares cuando devuelva el dinero por las horas extras injustificadas.

Saludos 😘 https://t.co/br1gwOSMt4 — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) June 17, 2026

Estimada Evelyn … Le deseo éxito en su nueva faceta. Entre recetas, datos útiles y TikToks, tal vez encuentre el respaldo social que no encontró en las urnas. Saludos 😁🖐. — Agustín Romero Diputado🖐 🇨🇱 (@agustinromerole) June 17, 2026

—¿Tiene miedo de que el Partido Nacional Libertario los adelante por la derecha?

—No. Nosotros, con los libertarios, siempre voy a decir que son nuestro aliado natural y vamos a trabajar juntos, ojalá, en la próxima elección municipal. Tenemos muchas más coincidencias con los libertarios que con Chile Vamos. No obstante, en este minuto el presidente José Antonio Kast ha convocado a un gabinete de unidad, donde hay gente de Chile Vamos muy valiosa, a la que le tengo muchísimo respeto, que está trabajando y poniendo lo mejor de sí para sacar adelante este país. Nuestro apoyo va a ser permanente.