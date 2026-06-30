Hasta -4 °C y probabilidad de escarcha: DMC pronostica heladas para seis regiones de la zona central

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por heladas en seis regiones de la zona central, con mínimas que podrían alcanzar los -4 °C.
Según informó la DMC, el pronóstico de heladas empezará en la madrugada del jueves 2 de julio y se extenderá hasta el viernes 3.
Asimismo, detallaron que hay “probabilidad de formación de escarcha” en las zonas afectadas y que las bajas temperaturas son causadas por altas presiones.
¿Qué zonas afectará?
El aviso de bajas temperaturas es para las siguientes regiones:
- Región de Valparaíso: Cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos.
- Región Metropolitana: Cordillera de la Costa, valle y precordillera.
- Región de O’Higgins: Cordillera de la Costa, valle y precordillera.
- Región del Maule: Cordillera de la Costa, valle y precordillera.
- Región de Ñuble: Cordillera de la Costa, valle y precordillera.
- Región del Biobío: Cordillera de la Costa, valle y precordillera.
Revisa las mínimas pronosticadas para esos días
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