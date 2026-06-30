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Hasta -4 °C y probabilidad de escarcha: DMC pronostica heladas para seis regiones de la zona central

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La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por heladas en seis regiones de la zona central, con mínimas que podrían alcanzar los -4 °C.

Según informó la DMC, el pronóstico de heladas empezará en la madrugada del jueves 2 de julio y se extenderá hasta el viernes 3.

Asimismo, detallaron que hay “probabilidad de formación de escarcha” en las zonas afectadas y que las bajas temperaturas son causadas por altas presiones.

¿Qué zonas afectará?

El aviso de bajas temperaturas es para las siguientes regiones:

  • Región de Valparaíso: Cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos.
  • Región Metropolitana: Cordillera de la Costa, valle y precordillera.
  • Región de O’Higgins: Cordillera de la Costa, valle y precordillera.
  • Región del Maule: Cordillera de la Costa, valle y precordillera.
  • Región de Ñuble: Cordillera de la Costa, valle y precordillera.
  • Región del Biobío: Cordillera de la Costa, valle y precordillera.

Regiones afectadas por heladas (Fuente: DMC)

Revisa las mínimas pronosticadas para esos días

Pronóstico de temperaturas mínimas por región para el jueves 2 y viernes 3 de julio. (Fuente: DMC)

Pronóstico de temperaturas mínimas por región para el jueves 2 y viernes 3 de julio. (Fuente: DMC)

Pronóstico de temperaturas mínimas por región para el jueves 2 y viernes 3 de julio. (Fuente: DMC)

Pronóstico de temperaturas mínimas por región para el jueves 2 y viernes 3 de julio. (Fuente: DMC)

Pronóstico de temperaturas mínimas por región para el jueves 2 y viernes 3 de julio. (Fuente: DMC)

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