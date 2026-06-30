Lo Prado: Adolescente de 17 años muere tras ser baleado en plena vía pública y cerca de la municipalidad

Un menor de 17 años fue asesinado a disparos durante la tarde de este martes en la vía pública, en la comuna de Lo Prado.

La víctima iba camino al domicilio de su pareja cuando un hombre descendió de un vehículo blanco marca Kia y disparó en su contra al menos tres veces. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Santa Luisa y San Germán, cerca de la Municipalidad de Lo Prado.

Según información preliminar, los disparos impactaron en el costado izquierdo del tórax de la víctima. Asimismo, se identificó como presunto responsable al dueño de una barbería de la zona, con quien el adolescente habría discutido previamente.

Pese a que el menor fue trasladado hasta el SAR Dr. Raúl Yazigi para recibir atención médica, finalmente falleció por pérdida de sangre.

Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI) están trabajando en el lugar para recopilar más antecedentes del crimen.