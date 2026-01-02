Hallan muerta a Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, en hotel de San Francisco

Victoria Jones, la hija de 34 años del reconocido actor Tommy Lee Jones, habría sido encontrada muerta en una habitación del hotel Fairmont en San Francisco durante la madrugada del 1 de enero.

El Departamento de Policía de la ciudad confirmó que los paramédicos declararon fallecida a una mujer adulta no identificada en el lugar, tras una llamada de emergencia médica recibida poco antes de las 3:00 a.m.

Una vida en la sombra del estrellato

Aunque la identidad y la causa de la muerte aún no han sido anunciadas oficialmente, fuentes policiales citadas por NBC indican que se cree que la víctima es Victoria Jones. Hija del actor ganador del Óscar y su primera esposa, Kimberlea Cloughley, Victoria apareció en algunas películas de su padre durante su infancia, como Men In Black II.

En los últimos años, se mantenía alejada de la actuación, pero ocasionalmente acompañaba a su padre en eventos públicos. Según reportó NME, las autoridades continúan con la investigación del caso.