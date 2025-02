Ha*Ash hizo vibrar a Viña 2025 entre sombreros cowboy y botas vaqueras

Ha*Ash cerró la segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2025 con su fusión de pop y country latino, conquistando al público que las esperó hasta pasadas las 2 de la madrugada. El dúo mexicano-estadounidense interpretó 13 canciones, incluyendo éxitos como "100 años" y "Perdón, perdón", en una Quinta Vergara que coreó cada letra a viva voz.

La fusión musical de pop y country latino de Ha*Ash dio un cierre redondo a la segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2025.

Las hermanas estadounidense-mexicanas Hanna Nicole y Ashley Grace deslumbraron a una fanaticada que las esperó fielmente hasta su aparición pasadas las 2 de la madrugada sobre la Quinta Vergara.

Entonando los mismos himnos al desamor que las volvieron un referente del empoderamiento femenino en el pop hispanoamericano, el dúo conquistó a un “Monstruo” que no dudó en llegar vestido para la ocasión, y entre cientos de sombreros cowboy y botas vaqueras, tomó la vacante de su tercer integrante.

Éxitos como 100 años, No pasa nada y Perdón, perdón fueron coreados a viva voz y de principio a fin por un público principalmente femenino y sin letargo alguno por el sueño.

“A este público no le importa la hora. No le importa el frío, no le importa nada”, mencionó la propia Karen Doggenweiler cuando, junto a Rafael Araneda, retomó por segunda vez al escenario durante el show y le entregó a ambas la Gaviota de Oro.

Las más de dos décadas de carrera musical de Ashley y Hanna se condensaron en 13 canciones, y las hermanas lograron repetir el éxito que ya conocieron en el mismo escenario chileno en 2018.

¿Qué canciones cantó Ha*Ash en Viña 2025?

1. No te quiero nada

2. Dos copas de más

3. Te dejo en libertad

4. Supongo que lo sabes

5. Eso no va suceder

6. Impermeable

7. 100 años

8. Te apuesto

9. No pasa nada

10. Ex de verdad

11. ¿Qué hago yo?

12. Perdón, perdón

13. Lo aprendí de ti

14. Estés donde estés