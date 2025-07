Guns N’ Roses en Chile: Abren nuevas localidades para su show en el Parque Estadio Nacional

El trío conformado por Axl Rose, Slash y Duff McKagan volverá a presentarse en Chile como parte de su gira internacional, con un concierto programado para el 14 de octubre. Y tras agotar gran parte del aforo original, Guns N’ Roses habilitó nuevas entradas numeradas.

La banda estadounidense Guns N’ Roses confirmó la apertura de localidades adicionales para su concierto programado para el próximo 14 de octubre en el Parque Estadio Nacional de Santiago.

Dicha decisión responde al éxito en la venta de entradas y a la alta demanda registrada en sectores con asientos numerados.

El concierto forma parte de la gira mundial de la agrupación titulada Because what you want N’ what you get are two completely different things, iniciada en mayo en Corea del Sur.

El tour ha pasado por países como Arabia Saudita, Georgia, Lituania y Luxemburgo, marcando la primera visita del grupo a esos territorios.

Con Axl Rose, Duff McKagan y Slash como integrantes principales, Guns N’ Roses se reencontrará con el público chileno en un espectáculo que recorrerá los mayores éxitos de su carrera.

La producción anticipa un despliegue técnico de alto nivel y una noche marcada por clásicos del hard rock internacional.

¿Cuáles serán las nuevas localidades para ver a Guns N’ Roses en vivo en Chile?

A partir del jueves 10 de julio a las 11:00 horas, estarán disponibles dos nuevas ubicaciones numeradas a través del sistema Puntoticket:

Tribuna Oriente Numerada Royal: $109.000

Tribuna Oriente Numerada Premium: $129.000

Estas nuevas localidades son de aforo limitado y se suman a las ya disponibles.

Además, se anunció la liberación de los últimos tickets para la Tribuna Poniente General, también vía Puntoticket.