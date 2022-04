Quien fuera guitarrista de la formación original del grupo británico de rock Oasis, Paul Arthurs, anunció este martes a través de sus redes sociales que se retira provisionalmente de los escenarios para recibir tratamiento por un cáncer de amígdalas, según informó EFE.

“Les comunico que me tomaré un descanso de tocar por un tiempo”, escribió en Arthurs en su Twitter, apodado “Bonehead”, quien en la actualidad era parte de la banda de apoyo de Liam Gallagher, uno de los fundadores de la icónica banda de Manchester en 1991.

“Me han diagnosticado un cáncer de amígdalas, pero lo bueno es que es tratable y pronto empezaré un tratamiento”, afirmó Arthurs, de 56 años, asegurando a los fans que “los mantendré informados sobre cómo va todo, estoy disgustado por perderme los conciertos con Liam y la banda”, esto, en referencia a las giras programadas para el verano del hemisferio norte.

Tras la disolución de Oasis en 2009, después de la retirada de Noel Gallagher, Liam, hermano menor, y el resto del grupo siguieron actuando con el nombre de Beady Eye, separándose finalmente en 2014.

Desde entonces, Liam ha continuado en solitario y Paul Arthurs le ha acompañado varias veces en las giras, mientras que Noel Gallagher también sigue su carrera con su grupo Noel Gallagher’s High Flying Birds.

De hecho, el menor de los Gallagher, dedicó algunas palabras a su compañero de trabajo a través de Twitter: “Enviando mucho amor al gran “Bonehead” y su familia, deseándole una pronta recuperación. Estaremos pensando en ti (…)”.

Arthurs fue guitarrista de la original de Oasis y participó de discos que hicieron historia, como Definitely Maybe y (What’s the Story) Morning Glory?, manteniéndose vinculado a Liam Gallagher a través de su mencionada banda actual, pese a que el guitarrista dejó Oasis en 1999.

Sending BIG love to the 1 n only Bonehead and his family wishing you a speedy recovery we’re all thinking of you rasta you’ll be back on stage bfore you can say r we doing Colombia LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) April 26, 2022