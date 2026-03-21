Guitarrista de AC/DC, Stevie Young, hospitalizado antes de shows en Argentina

Stevie Young, guitarrista rítmico de AC/DC, fue hospitalizado en Buenos Aires a principios de esta semana antes de los tres shows que la banda tiene programados en el Estadio Monumental.

Según reportó NME, el músico ingresó por precaución tras sentirse indispuesto y se encuentra “bien y de buen humor”. El representante confirmó que Young se somete a pruebas médicas y que está “deseando subirse al escenario el lunes”.

El estado de salud del músico

El guitarrista, sobrino de los fundadores Malcolm y Angus Young, llegó a la capital argentina junto a la banda para la serie de conciertos que arranca el 23 de marzo.

El parte oficial descartó mayores complicaciones y señaló que su ingreso hospitalario obedece a “un exceso de precaución”. AC/DC presentará en Argentina su gira ‘PWR Up’ con tres fechas completamente agotadas.