El grupo benéfico de recaudación de fondos One In An ARMY, formado por seguidores de BTS, lanzó una campaña para recaudar dinero en apoyo al movimiento Black Lives Matter después de que el grupo K-Pop donara un millón de dólares.

El sello musical de BTS, Big Hit Entertainment, confirmó a CNN la donación del grupo a la organización de la campaña Black Lives Matter.

“Estamos en contra de la discriminación racial. Condenamos la violencia, tú, yo y todos tenemos derecho a ser respetados. Nos mantendremos unidos. #BlackLivesMatter”, escribió el grupo en un tuit la semana pasada.

Su donación se produce mientras las protestas por la muerte de George Floyd continúan en Estados Unidos y en todo el mundo.

Kailee Scales, directora gerente de Black Lives Matter, respondió a la donación de BTS en un comunicado a Variety el domingo: “Las personas negras en todo el mundo están sufriendo en este momento por el trauma de siglos de opresión”, dijo Scales. “Nos conmueve la generosidad de BTS y de aliados en todo el mundo que se solidarizan en la lucha por la vida de los negros”, agregó.

La campaña #MatchAMillion comenzó después de que se informara el sábado la donación de un millón de dólares hecha por BTS.

En las primeras 24 horas del movimiento #MatchAMillion, el total recaudado por el grupo de seguidores superó los 817 mil dólares, según un comunicado de prensa de One In An ARMY (“Juntos en un Ejército”) publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Poco después, el domingo por la noche, ARMY informó a través de Twitter que habían alcanzado su meta de un millón de dólares.

Este millón adicional fue donado a “fianzas para los arrestados por protestar contra la brutalidad policial”, “organizaciones de defensa de los derechos lideradas por negros que luchan contra la injusticia sistémica” y “apoyo a la salud física y mental de la comunidad negra”.

