Gobierno sigue sin confirmar show de BTS en el Estadio Nacional y exige a productora instalar estructura para proteger cancha

La ministra del Deporte, Natalia Duco, defendió la decisión del Instituto Nacional de Deportes (IND) de rechazar que la banda BTS realizara sus conciertos en el Estadio Nacional, y confirmó que estos seguirán en pie en el mismo recinto si DG Medios toma medidas para resguardar la cancha.

Duco ofreció como alternativa, para continuar el concierto en el Estadio Nacional según lo programado, que la productora habilite una estructura tipo mecano “que distribuya la carga y proteja las canchas”.

Asimismo, ofreció una segunda solución, que será “facilitar otros recintos aptos para realizar el concierto, como son la Explanada Parque del Estadio Nacional y el Parque Cerrillos, cuyas fechas ya tenemos programadas si la productora nos dice que sí”.

Las razones para no autorizar el uso del Coliseo Central del Estadio Nacional

La secretaria de Estado sostuvo que “aquí no hubo una decisión apresurada ni arbitraria. Hubo un proceso de evaluación que ha durado más de 10 meses, desde septiembre del año 2025, cuando la productora solicitó el recinto por primera vez”.

En esa línea, señaló que hubo tres razones para no autorizar el uso del Coliseo Central. La primera es que “esto no es un concierto tradicional. Se trata de un escenario de 360° instalado sobre el centro de la cancha, la configuración de mayor exigencia mecánica posible. Este es un escenario que nunca hemos tenido en Chile, con un peso y unas características únicas nunca antes vistas en el Coliseo del Estadio Nacional”.

El segundo argumento del Gobierno es que “la recuperación de la cancha no estaba suficientemente garantizada. Mientras la productora estimó entre 5 y 7 días para que se recuperara, la experiencia reciente del Estadio Nacional demuestra que montajes de esta magnitud han requerido bastante tiempo más”.

Añadió que, en tercer lugar, está “el riesgo que no afecta solo estas tres fechas. Compromete el funcionamiento del recinto durante los meses siguientes, donde existen compromisos deportivos y ciudadanos ya programados“.

Entre ellos mencionó el partido de la selección chilena, espectáculos internacionales, la Teletón y el campeonato internacional del Interescolar de Atletismo.

Cerro diciendo que “nuestro objetivo es uno solo: que los conciertos se realicen, que el deporte y la cultura puedan convivir en el Parque Estadio Nacional, que las personas puedan disfrutar y que aquello ocurra respetando las reglas que resguardan el patrimonio de todos los chilenos”.