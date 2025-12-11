Gobierno decreta duelo nacional tras la muerte de Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Artes Plásticas

El Presidente Gabriel Boric, ante el fallecimiento del artista Gonzalo Díaz, decretó duelo nacional para este viernes 12 de diciembre.

El Premio Nacional de Artes Plásticas, Gonzalo Díaz, falleció este jueves 11 de diciembre. Ante esta noticia, el Presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional para este viernes 12 de diciembre.

“Nos deja Gonzalo Díaz, tremendo artista nacional, Premio Nacional de Artes Plásticas, defensor de los derechos humanos, referente del arte conceptual y académico de la Universidad de Chile, donde formó hasta sus últimos días a decenas de generaciones de artistas”, expresó a través de su cuenta de X.

Nos deja Gonzalo Díaz, tremendo artista nacional, Premio Nacional de Artes Plásticas, defensor de los derechos humanos, referente del arte conceptual y académico de la Universidad de Chile, donde formó hasta sus últimos días a decenas de generaciones de artistas. Por su… pic.twitter.com/A7Tssc3Vg1 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 12, 2025

Durante esta mañana, Díaz había sido anunciado como el ganador de la Medalla Rector Juvenal Hernández Jaque 2025 en Artes, Letras y Humanidades de la Universidad de Chile.

La rectora de la Casa de Bello, Rosa Devés, destacó: “Fue un gigante en el arte, en la academia y en la vida. Respetado y querido, honesto y valiente, encarna lo mejor de la Universidad de Chile. Con un talento artístico desbordante, que volcó con generosidad a la enseñanza y la creación, supo también construir institucionalidad y abrir caminos”.

“Representó a Chile en los circuitos artísticos internacionales más exigentes y aplicó su rigor, sin distinción, tanto a su obra como a dibujar nuevas realidades en la institución. Hoy la Universidad está triste, pero en la misma medida agradecida. Gonzalo Díaz vivirá en los muchos espacios en los cuales influyó, con pasión y lucidez. Honraremos su memoria como él nos enseñó a hacerlo”, complementó.

El velorio del artista se realizará a partir de este viernes, desde las 12:00 horas, en el MAC de Parque Forestal, hasta las 20:00 horas, y continuará el sábado con una ceremonia de despedida abierta al público a las 12:30 horas.

La comunidad universitaria y el país despiden con pesar al maestro Gonzalo Díaz Cuevas, artista visual, egresado y académico @ArtesUChile, quien fuera condecorado con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2003 en honor a su obra conceptual, desafiante, audaz y monumental. pic.twitter.com/PDl49qurpv — Universidad de Chile (@uchile) December 11, 2025

Para conocer la vida y obra de Díaz, se puede ingresar al portal de Artistas Visuales Chilenos del Museo Nacional de Bellas Artes.