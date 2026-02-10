Gobernación de la Región Metropolitana anunció suspensión de fiesta “Santiago Te Amo”

La actividad, que se realizaría en el eje Alameda, había sido promovida intensamente en redes sociales y en espacios públicos, y se esperaba que se convirtiera en uno de los principales eventos culturales de febrero en la capital.

El evento cultural Santiago Te Amo, programado para este sábado 14 de febrero como parte de la celebración del aniversario 485 de Santiago, fue suspendido.

Así lo anunció este martes el Gobierno Regional Metropolitano a través de sus redes sociales, sin detallar las razones específicas que motivaron la decisión.

La actividad, que se realizaría en el eje Alameda y contaría con la participación de distintos artistas, había sido promovida intensamente en redes sociales y en espacios públicos, incluyendo paraderos de transporte, y se esperaba que se convirtiera en uno de los principales eventos culturales de febrero en la capital.

En su comunicado, el Gobierno Regional indicó que la suspensión responde a “razones ajenas a la voluntad de esta institución” y destacó la colaboración de artistas, gestores y productoras, así como el respaldo mayoritario del Consejo Regional Metropolitano (CORE).

Asimismo, el organismo reafirmó su compromiso con la cultura y el patrimonio de la región, asegurando que seguirá trabajando en “el fortalecimiento de los espacios públicos como lugares de encuentro y celebración para la ciudadanía”, dejando abierta la posibilidad de futuros espectáculos en Santiago.