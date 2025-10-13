George R. R. Martin defiende su dedicación a ‘Juego de Tronos’ ante los retrasos de ‘Vientos de Invierno’

El autor aseguró en la Comic Con de Nueva York que mantiene su compromiso con la saga literaria, despite las críticas por sus proyectos paralelos y la demora en la sexta entrega.

George R. R. Martin abordó públicamente los persistentes retrasos en la escritura de “The Winds of Winter”, la sexta entrega de la serie “Canción de Hielo y Fuego”, durante su participación en la Comic Con de Nueva York. El escritor reconoció las frustraciones de los fans pero afirmó que “siempre he tenido problemas con las fechas límite”, al tiempo que reiteró su profundo interés en concluir la historia que inspiró la serie “Game of Thrones”.

El autor, cuya última novela de la serie data de 2011, enfrentó cuestionamientos sobre su productividad y prioridades. Martin respondió a las críticas que recibe cuando anuncia otros proyectos, señalando que “cada vez que eso sucede, la mitad de internet se vuelve loca”. Explicó que muchos de estos trabajos, como adaptaciones cinematográficas o de videojuegos, corresponden a creaciones anteriores que permanecían archivadas.

Respuesta a las presiones de los fans

Al ser interrogado sobre su estado emocional respecto a la esperada novela, Martin fue enfático: “Sí, amo ‘Winds of Winter’. Todavía estoy interesado en ella, todavía estoy trabajando en ella”.

Según reportó NME, esta declaración llega en un contexto donde algunos seguidores han exigido que otro autor complete la serie, mientras que colegas como Andrzej Sapkowski han hecho comentarios burlones sobre las demoras.

El creador de Westeros cerró su intervención reforzando su conexión con el universo literario, afirmando en su blog personal que los personajes y las tramas “me importan más de lo que puedas imaginar”.