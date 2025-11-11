Geezer Butler de Black Sabbath destacó presentación de Ignacia Fernández, Miss Mundo Chile 2025

El bajista fundador de Black Sabbath elogió la presentación de la también modelo, quien en el marco del certamen de belleza demostró su pasión por el metal junto a su banda Decessus.

La atención que capturó Ignacia Fernández durante el concurso Miss Mundo Chile 2025, cruzó las fronteras de nuestro país e incluso alcanzó a leyendas del metal.

Esto, pues la modelo es también la vocalista de Decessus, banda de death metal progresivo cuyo primer single Deliverance (2020) mostró inmediatamente la posta que tomaba una nueva generación dentro del género.

Pero fue con su interpretación durante el Miss Mundo que la cantante apareció en el radar de medios y músicos internacionales, todos destacando lo multifacético de ambos roles que encarna Fernández: el modelaje y el metal.

Y durante esta jornada fue una leyenda como Geezer Butler, bajista y fundador de Black Sabbath, quien compartió el registro de Ignacia presentándose en el certamen de belleza.

“Bueno, esto fue una sorpresa. Y… Además de todo lo demás, ella está destinada a ser una defensora de los animales. ¡Me encanta!”, escribió en la descripción del video que compartió en su cuenta de Instagram.

El comentario de Butler hace referencia a que Ignacia es vegana y animalista, al igual que el músico inglés.