Gaviota de Platino en el Festival de Viña del Mar: ¿cuáles son los requisitos para recibirla?

El premio máximo que se le puede dar a un artista en el certamen viñamarino tiene una serie de condiciones. Acá te explicamos cuáles son.

Van cinco en la historia de Viña. La primera fue para Luis Miguel; la segunda estaba pensada para Juan Gabriel, pero tras su muerte terminó ganándosela su gran amiga Isabel Pantoja. Lucho Gatica -de forma póstuma- y Los Jaivas completaban los cuatro galardones entregados hasta este año, y en el Festival 2025 se le entregó el premio a Myriam Hernández.

Pero ha habido ocasiones donde se ha solicitado el premio por parte del público. Por ejemplo, Andrea Bocelli en Viña 2024, y la última, precisamente en la noche final de Viña 2025, cuando el público gritó pidiendo la Gaviota de Platino para Pedro Ruminot. “No va a pasar”, decía sonriendo el humorista, que -de haber dado el golpe a la cátedra- se habría convertido en el primer comediante en recibir el galardón.

Sin embargo, la Gaviota de Platino es un premio particular. No sólo se requiere que el público la pida, sino que haya una serie de requisitos específicos que no se cumplían con Ruminot.

Los requisitos de la Gaviota de Platino

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Gaviota de Platino? Según se ha explicitado en varias ocasiones, el primero es que el artista premiado tenga 30 años de trayectoria. Un requisito que no cumplía Ruminot, quien de todas formas ya se asoma a las dos décadas haciendo humor.

El segundo es que el galardonado tenga un vínculo “íntimo y profundo” con el Festival de Viña. Este punto puede ser más discutible: si bien Luis Miguel, Lucho Gatica, Los Jaivas y Myriam Hernández habían tenido actuaciones anteriores en el Festival y roles protagónicos en varias décadas, Pantoja se lo ganó tras su primera presentación en 2017, momento en que los organizadores fueron explícitos en señalar que el premio se le entregaba por el show que hizo y la reacción que había tenido el público.

Lo claro es que el tercer punto es el único ineludible: para el galardón debe haber acuerdo de la Comisión Organizadora del Festival de Viña del Mar, que incluye al canal anfitrión, los productores del Festival y las autoridades de Viña del Mar.

La imagen más clara en que esto se graficó se vio en los 15 minutos que tomó la entrega de la Gaviota de Platino a Myriam Hernández y el seguimiento en cámara que se le hizo a la alcaldesa de Viña, Macarena Ripamonti, quien tuvo una reunión rápida con la comisión y firmó un documento autorizando la entrega.

En teoría, la propia Comisión podría cambiar el criterio. Quizás eso estuvo cerca en la noche final de Viña 2025, porque en varias tomas de televisión se vio a la propia alcaldesa Ripamonti sumándose al coro que pedía Gaviota de Platino para Ruminot.

Pero por ahora, el número sigue siendo cinco, y las reglas para la entrega permanecen inamovibles. Habrá que esperar futuros festivales para ver si algún cantante o humorista rompe la norma y se queda con un galardón fuera de lo planeado.