Gavin Casalegno responde al odio contra su personaje Jeremiah en The Summer I Turned Pretty: “Es importante entender que es ficción”

El protagonista de la exitosa serie de Prime Video reconoció que dejó de usar Instagram para no exponerse a la ola de críticas hacia su personaje, Jeremiah Fisher, en el marco de su triángulo amoroso con Belly (Lola Tung) y Conrad (Christopher Briney).

Gavin Casalegno, actor que interpreta a Jeremiah Fisher en la exitosa serie de Prime Video The Summer I Turned Pretty, habló por primera vez del intenso debate que su personaje ha provocado en redes sociales.

En una reciente entrevista con The New York Times, reconoció que el nivel de comentarios negativos lo llevó a desconectarse de las plataformas digitales.

“Ya no reviso Instagram, así que realmente no he visto tanto odio. Lo único que veo son los memes que me manda mi hermana, que son muy divertidos”, explicó.

Para la estrella, lo fundamental es separar su trabajo de la percepción que tienen los fanáticos: “Creo que es importante entender que esta es una historia de ficción, y que tampoco soy yo”.

Casalegno recalcó que ningún actor puede cargar con el peso del rechazo que despierta un personaje:

“No creo que exista un solo ser humano en el mundo que pueda llevar la negatividad emocional en la medida en que ocurren estas cosas”, afirmó.

El intérprete describió la reacción del público como “cómica”, aunque admite que es un reflejo del nivel de popularidad que alcanzó la producción.

La serie, basada en la trilogía de Jenny Han, gira en torno al triángulo amoroso de Belly (Lola Tung) con los hermanos Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah, lo que ha dividido a los seguidores entre “Team Conrad” y “Team Jeremiah”.

La rivalidad en redes escaló al punto de que Prime Video debió emitir un comunicado pidiendo a los fans moderar el tono y evitar el bullying: “Mantengamos la conversación amable este verano”, publicó la plataforma.

El fenómeno refleja el crecimiento de la serie. Según Prime Video, los dos primeros capítulos de la tercera y última temporada fueron vistos por 25 millones de personas, triplicando la audiencia del piloto y convirtiéndose en la producción más vista globalmente en la plataforma.

Casalegno también recordó cómo llegó a interpretar a Jeremiah: “Cuando leí la descripción del personaje pensé: ‘este tipo parece muy divertido’. Era muy de vibras de golden retriever y sentí que sería un gran proyecto para sumarme”.

Para él, lo que explica la fuerza del fenómeno es que la historia conecta con experiencias universales: “Hace que la gente recuerde sus primeros amores, los veranos y la nostalgia de la juventud. Es súper fácil sentirse identificado”, señaló.

