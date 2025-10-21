Gamuza, el trío chileno que convirtió la amistad en bolero

Gonzalo Anaís, Joaquín Mayer y Diego Casas Cordero son tres amigos que transforman casi dos décadas de fraternidad en un lenguaje musical propio.

Gamuza, el trío chileno de boleros integrado por Gonzalo Anaís (voz), Joaquín Mayer (guitarra) y Diego Casas Cordero (percusiones) arma su historia desde un dato simple: se conocen desde la adolescencia y egresaron juntos del Colegio Institución Teresiana en 2016.

Tras egresar, cada uno tomó su camino (Diseño, Música y Teatro, respectivamente) y solo en pandemia la idea de convertir esa amistad en un proyecto musical obtuvo forma con la incorporación de Diego una vez cerrada su etapa de estudios.

El nombre, en tanto, surgió a partir de la cotidianeidad. “Mi madre cose y siempre va a Independencia a comprar tela. Un día mencionó esta tela, gamuza, que necesitaba para recubrir un sofá”, cuenta Gonzalo. “Dije: ‘Oh, qué palabra más musical. Si tuviera un grupo de boleros, seguramente le pondría Gamuza’”.

La palabra quedó flotando y, cuando el proyecto tomó forma, se impuso.

El vínculo previo entre los tres no fue un detalle menor: la confianza permitió establecer desde el inicio un lenguaje común y un modo de trabajo sin jerarquías rígidas.

Su afinidad por la cultura regional, en tanto, tiene raíz escolar (profesores que promovían conjuntos de música latinoamericana y folclórica) y una educación sentimental marcada por referentes locales. “Nos pegó mucho Nano Stern y Manuel García”, dice Gonzalo.

Entre sus colaboraciones soñadas, en tanto, barajan nombres como Natalia Lafourcade, Jorge Drexler, Mon Laferte y Omara Portuondo.

Su crecimiento en la escena despegó en forma específica: ”Para nada” se esperaban lo que ocurrió con Filo, canción que lanzaron en 2022 y se viralizó dos años más tarde. A la fecha, suma más de 900 mil reproducciones en Spotify.

“Se suben muchas las canciones todos los días; entonces es muy difícil llegar realmente a tu público. Y nos pegó de golpe, la verdad. En un año ya empezamos a tener giras por todo Chile, se aumentó mucho la cantidad de seguidores, la gente que nos escribía”, recuerda Gonzalo.

Más adelante, el single fue integrado al EP Cuando Empecé a Quererte (2023), una edición de cinco canciones que fijó el tono de voz cercana que caracteriza a la banda.

En 2023, sumaron otro hito: su musicalización de La rosa revelada (poema de Pedro Prado) quedó entre las piezas ganadoras del 9° Concurso de Musicalización de Poesía Vicente Bianchi (SCD) y pasó a formar parte del compilado Poesía para Cantar, Vol. II.

“¿Por qué no boleros en Lollapalooza?”

Su primer álbum de estudio, La amistad hecha bolero, lanzado el 16 de octubre de este año, conforma un debut de nueve canciones grabado en Santuario Sónico, producido por Martín Pérez Roa y financiado parcialmente por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional.

El grupo trabajó sobre 16–17 maquetas y eligió 9; buscó tomas vivas, aire, y “los pequeños errores” que dejan huella humana.

Gamuza, por su parte, trabaja en modo taller. “El proceso es súper colaborativo”, resumen los tres. Su circuito interno funciona así: Gonzalo suele llegar con letras y una línea melódica, Joaquín refina armonías y estructura, y Diego diseña las percusiones.

“Todo lo que hacemos y todo lo que nosotros mostramos de Gamuza son cosas que nos gustan a los tres. Como que este trabajo de generar este consenso y este lenguaje respecto a qué es Gamuza y cómo suena ha sido muy parte de este disco también, porque viene a consolidar la imagen e idea que planteamos nuestro primer EP”, explica Diego.

Y de aquí a cinco años más, ¿dónde le gustaría verse? “Yo creo que hay que soñar en grande”, sostiene Joaquín.

“Siempre he dicho, ¿por qué no boleros en Lollapalooza? Sería una meta muy bonita, también pensando en tocar aquí, en los festivales que se hacen normalmente. Y yo creo que ya para fuera hay aspiraciones a mediano plazo, inclusive, para estar girando por México, Perú, Colombia. Ya estamos mirando un poquito más allá de la frontera”, sostiene.

La cita inmediata para el público capitalino, en tanto, ya está marcada: 5 de diciembre, Sala A1 del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), lanzamiento oficial de La amistad hecha bolero, con entradas en Ticketplus. Allí, el trío de amigos tocará el álbum completo y repasará su primer EP.