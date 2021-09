El actor Francisco Reyes, quien por estos días se encuentra trabajando en la obra teatral Encuentros breves con hombres repulsivos en el Teatro Finis Terrae, confirmó a Publimetro que se tomará un ‘receso’ de la televisión.

“Ahora la industria está en un momento muy complejo. Han bajado los recursos, lo que también ha perjudicado el nivel salarial de los actores”, explicó.

“Son 6 o 7 meses de trabajo intenso que no te permite más movilidad… Eso no quita que si aparece algo con un tipo de personaje que me guste y se ajuste a mis tiempos, lo haré”, agregó.

Reyes es conocido por sus papeles en teleseries emblemáticas de TVN como Pampa Ilusión, La Fiera, Romané, Iorana y Los Pincheira.

El actor dijo que el área dramática de los canales nacionales está pasando por un “delicado” momento en el que los actores se han visto perjudicados por la baja salarial.

La última teleserie en la que actuó en televisión fue Yo Soy Lorenzo, de MEGA, la que tuvo que ser cancelada debido a la pandemia.