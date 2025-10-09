Francisca Valenzuela y Myriam Hernández se preparan para una nueva edición de Ruidosa Fest 2025 en Santiago

Las artistas nacionales conversaron en CNN Chile sobre su participación en el Ruidosa Fest, que se realizará este fin de semana. El evento busca visibilizar la presencia de mujeres en la industria musical.

Francisca Valenzuela y Myriam Hernández se preparan para una nueva edición de Ruidosa Fest, que se realizará este fin de semana en el Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago.

La intérprete de Mujer Modelo y directora de Ruidosa Fest comentó en CNN Chile que están ajustando los últimos detalles: “Es un sueño hecho realidad tener este festival” y “crear comunidad”.

Por su parte, la baladista de América, quien tuvo una exitosa presentación en el Estadio Nacional, señaló que quiso “demostrar que las mujeres merecemos cualquier escenario de nuestro país, que tenemos el derecho, que no tiene que ser para ciertas personas solamente”. Subrayó que “este evento es la esencia de eso”.

“Me siento honrada. No sabes la emoción y lo feliz que estoy de subirme a ese escenario y demostrar a todas y a todos que somos mujeres potentes, que hay mujeres increíbles, que van a estar sobre el escenario, en paneles de conversación, demostrando y contando lo que significa ser mujer en la vida, con todo lo que implica. Muchas con hijos, con dificultades, con obstáculos, pero siempre saliendo adelante, volviéndose invencibles”, subrayó Hernández.

En cuanto a la presencia de las mujeres en los festivales, Valenzuela detalló que en 2016 apenas el 20% de las oficinas de música y programaciones incluían a artistas femeninas, y menos del 1% encabezaba los carteles. Hasta la fecha, destacó que han existido mejoras.

Sobre la evolución de la industria para las mujeres, Hernández complementó: “Respecto a las cifras, me impresiona, porque desde 2016 hasta ahora que se dupliquen los porcentajes es maravilloso. Tenemos que seguir luchando todas juntas y unidas para que eso siga creciendo cada vez más”.

