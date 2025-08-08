“Es muy urgente”: Francisca Valenzuela alza la voz por la inclusión femenina en la música latinoamericana

La cantante chilena lidera la expansión internacional de Ruidosa Fest, el proyecto cultural femenino que creó en 2016 y este año se expandirá a Nueva York por segunda vez.

Ruidosa Fest, la plataforma cultural creada por Francisca Valenzuela em 2019, vive un momento clave en su historia.

Este sábado realizará por segunda vez una edición en Nueva York, y en octubre aterrizará en Santiago con la versión más masiva desde su inicio en 2016.

El festival chileno, que combina música, humor y conversaciones lideradas por mujeres, se tomará el Parque O’Higgins los días 11 y 12 de octubre.

Este año, el cartel nacional incluye a Myriam Hernández, Nicole, Cami, Javiera Mena, Princesa Alba, Akriila, Paula Rivas, Tomasa del Real, la puertorriqueña Villano Antillano y la argentina Ms Nina.

En Estados Unidos, se presentarán artistas como Yendry, Empress Of y MC Millaray.

Para Valenzuela, en tanto, esta expansión era el objetivo planteado desde que le dio vida al proyecto.

“El sueño de hacer algo así de masivo siempre estuvo, desde el inicio… Lo lindo de Ruidosa es que se propone algo, tiene un mensaje. Más allá de ser un festival, hay música, hay una experiencia, y además tiene un punto de vista, una historia”, afirmó, en entrevista con El Mercurio.

La necesidad de “garantizar seguridad” y “no vulnerar derechos”

Ese mensaje, según agregó, está ligado a la defensa de diversas causas.

“La necesidad de encontrar las formas de garantizar seguridad, de no vulnerar derechos, de abrir la inclusión, es muy urgente”, sostuvo, recordando que en la región hay contextos con resistencias activas contra los avances del movimiento feminista.

Valenzuela también será parte del escenario principal en Santiago, donde planea mostrar material inédito y cerrar el ciclo de su disco Adentro.

Aunque en los últimos meses ha estado menos presente en el circuito musical tras convertirse en madre, pues admitió haber empezado “a vivir al ritmo del bebé”, definió la experiencia como un “aprendizaje” que le ha ayudado a adaptarse y hallar formas de “seguir cuidando el lado creativo”.