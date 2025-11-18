Forbes elige a viña de Chile dentro de las mejores de 2025 en rankin The World’s 50 Best Wineries 2025

Forbes corona a la viña chilena en The World’s 50 Best Wineries 2025 y refuerza el liderazgo del Valle del Maipo en la escena global.

La reconocida revista Forbes publicó el ranking “The World’s 50 Best Wineries 2025” y ubicó a Viña Santa Rita como la mejor viña del mundo, por sobre casas emblemáticas de Australia, Argentina, Francia, Alemania, Estados Unidos y España. El listado distingue a las bodegas más sobresalientes del planeta por su relevancia histórica, consistencia e innovación, y sitúa a la viña chilena en la cúspide del mapa vitivinícola internacional.

Forbes describe que “a solo 45 minutos de Santiago, la bodega Santa Rita sumerge a los visitantes en la tradición vitivinícola chilena”, destacando su origen en una finca de 1880 con raíces que se remontan al siglo XVII. El medio resalta la histórica Bodega 120 Patriotas, el Hotel Casa Real, la capilla neogótica, el parque centenario y una experiencia enoturística que integra patrimonio, gastronomía y cultura en el corazón del Valle del Maipo.

“Declarada Monumento Nacional en 1972, la finca ofrece ocho recorridos guiados, bodegas históricas, gastronomía gourmet en su restaurante Doña Paula y en el Café La Panadería, una tienda de vinos y el Museo Andino, que alberga más de 3000 artefactos arqueológicos y etnográficos.” Recalco Forbes

Un reconocimiento integral a la excelencia de Santa Rita

El ranking considera dimensiones como la relevancia histórica, la mentoría e influencia en la industria, la innovación en técnicas enológicas y manejo de viñedos, el diseño de packaging, la sustentabilidad, la calidad de la experiencia enoturística, el alcance global de la marca y la consistencia en los puntajes de sus vinos, además de su presencia en rankings internacionales de vino, turismo y sostenibilidad.

Con este resultado, Forbes consolida a Viña Santa Rita como referente mundial del vino chileno y refuerza la proyección del Valle del Maipo en el escenario global.