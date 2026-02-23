“Fome y más de lo mismo”: Kramer no logra conquitar al público de redes sociales con su rutina en Viña 2026

Una presentación que comenzó con grandes espectativas, pero que, al menos al público de redes sociales, ha defraudado.

Por cuarta vez el destacado humorista nacional Stefan Kramer se paró frente al monstruo en el escenario del Festival de Viña del Mar.

Así, son varias las críticas al desempeño del humorista, donde los términos “fome”, “cringe” y “más de lo mismo” se han repetido.

En la Quinta, en tanto, el público ha reído tibiamente la presentación de Kramer.

q fome Kramer — L *:･ﾟ✧ (@dullxpisces) February 23, 2026

está medio fome el kramer wn — 🖤 (@ign4_ygi) February 23, 2026

#Kramer cada día más fome…o al menos a mí ya no me causa risas.#vina2026 — Super Ratón (@SuperRaton_) February 23, 2026

Soy yo o Kramer está fome?, es solo más de lo mismo 🫠 #Viña2026 pic.twitter.com/ohGcnmVezE — Caracola 🐚 (@Caracolamagik_) February 23, 2026