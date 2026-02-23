“Fome y más de lo mismo”: Kramer no logra conquitar al público de redes sociales con su rutina en Viña 2026
Por CNN Chile
23.02.2026 / 00:55
Una presentación que comenzó con grandes espectativas, pero que, al menos al público de redes sociales, ha defraudado.
Por cuarta vez el destacado humorista nacional Stefan Kramer se paró frente al monstruo en el escenario del Festival de Viña del Mar.
Así, son varias las críticas al desempeño del humorista, donde los términos “fome”, “cringe” y “más de lo mismo” se han repetido.
En la Quinta, en tanto, el público ha reído tibiamente la presentación de Kramer.