Finalmente, todo el mundo puede criticar a Taylor Swift: ¿Está justificado?

Críticas duras, cuestionamientos al contenido, y señales de agotamiento en el fandom marcan un momento de tensión para la artista y su imperio pop.

(CNN) – Incluso el fan más acérrimo de Taylor Swift se encuentra a prueba. El fandom se enfrenta a todo tipo de duras realidades y desprecio en línea, desde la excesiva cantidad de versiones múltiples y costosas de Swift en soportes físicos hasta una canción mediocre que parece hablar sobre su novio, Travis Kelce, siendo un crack sexual. Y luego están las críticas.

Los fans también se ven obligados a reconocer que su nuevo álbum podría no ser la gran cosa. No todos sus álbumes han tenido una acogida entusiasta tras su lanzamiento: “The Tortured Poets Department” de 2024 recibió críticas entre crueles y tibias al principio. Esta vez, la gente lo dice en voz alta.

“The Life of a Showgirl” es un 5.9, dice Pitchfork, añadiendo que “su música nunca ha sido menos convincente”. “Si bien la vida de Swift es extraordinaria, también está enclaustrada por la riqueza y la fama; tal vez el rango de sentimientos que se le permite experimentar se ha vuelto limitado”, dice el neoyorquino. Claro, es parte de su mejor trabajo, “y parte de lo más vergonzoso”, señala Business Insider. “Canciones pop de diseño clásico, con arreglos estándar de verso-estribillo y que rara vez superan los cuatro minutos de duración”, dijo Billboard con tono inexpresivo . El álbum es una “escucha más agradable si no te tomas a Taylor Swift —la artista, la personalidad, la persona— tan en serio”, advierte Teen Vogue. “¿Es este realmente el mismo artista que nos dio Folklore y Evermore?”, calificó The Standard con una estrella.

Parece que a la gente no le gusta el material por todo tipo de razones. ¡Probablemente algunos simplemente no quieren que ella sea feliz! Pero: una canción, graciosamente titulada “¡CANCELADA!”, que trata sobre lo difícil que es ser famoso, es un trago difícil de tragar. Subyacente a todo esto, también hay cierta preocupación entre sus fans de que esté comprometida con un hombre que dice que “no sabe leer muy bien”. Él ronda el álbum, como cuando la vemos luchando por hacer material sexy, lo cual resulta especialmente soso en la era de Sabrina Carpenter, ¡no para enfrentar a las artistas femeninas! Aunque, también parece que Swift lo está haciendo muy bien con Charli XCX.

Durante el fin de semana, los padres acompañaron a sus preadolescentes a la segunda parte de la promoción del álbum de Taylor Swift, supuestamente una película, llamada “Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl”. Si bien se estima que la película recaudó al menos $33 millones, “película” es una palabra importante para lo que es , con la gran mayoría de la duración compuesta por videos con letras sobre imágenes repetidas, al estilo de YouTube de bajo costo. Comienza con imágenes detrás de cámaras del video del sencillo principal, “The Fate of Ophelia”. Luego reproduce ese video. Y aún quedan muchos minutos.

Este producto, con aires de película, ofrece una versión desinfectada de la obra de Swift, cambiando las letras, más centradas en el pene y otras con un toque adulto, por una versión más segura para los niños y sus acompañantes. (Swift suele publicar versiones “limpias” de sus álbumes para oyentes más jóvenes).

Un “gancho de dinero fácil para la gran pantalla”, como lo llamó The Guardian . En el panorama posterior a “Frozen”, en la era de la querida y excelente “Kpop Demon Hunters”, los padres ahora, y deberían, tener estándares más altos para el entretenimiento musical infantil.

Taylor Swift es una potencia comercial enorme. Su fandom es increíblemente grande, amable y leal. La semana pasada, con motivo del lanzamiento del álbum, lugares de trabajo perfectamente normales se adornaron con estaciones para hacer pulseras de dijes monísimas, y los fans aportaron un toque de rehabilitación muy necesario al movimiento de regreso a la oficina.

Pero por muy adorables que parezcan, las personas con críticas en línea generalmente se han mantenido ocultas de fandoms como el suyo. Ser un hater es peligroso cuando se trata de fandoms. La Armada de Rihanna, ahora perdida en el mar debido a su total incapacidad para lanzar nueva música, era una de las más temibles. Nunca quisiste meterte en problemas con la Beyoncé (aunque nunca tendrías motivos para hacerlo); los Arianators eran severos, pero, como la propia Ariana Grande, últimamente encontraron mayores niveles de autocuidado y revelación.

De todos los fandoms, los Swifties han perseverado y prosperado. Además, no suelen reaccionar con violencia de forma exagerada, pero están entre los primeros en mostrarse “Muy Decepcionados” por tu opinión. (Aunque, como comenta hoy un fan : “Han revelado información confidencial a periodistas, inventado conspiraciones absurdas, han tenido crisis nerviosas en público ante su música y se han retorcido para defender su comportamiento objetivamente malo”. ¡Claro!). En general, nadie quiere ser cruel con ellos, sobre todo porque son una dulce combinación de resiliencia y defensividad.

Pero sus fans se han visto presionados, en particular hace dos años, cuando salió con Matty Healy, quien era despreciado por los propios fans.

El sencillo principal de Swift, “The Fate of Ophelia”, está recibiendo tanta atención como su streaming. Swift no ayuda. Sus comentarios en la película incluyen “¡Me encanta Shakespeare!”. De hecho, “una canción inspirada en el clásico y trágico personaje de Shakespeare, famoso por Hamlet”, como lo expresó JoBlo , se convierte, en la alegre versión de Taylor, en que simplemente necesitaba un hombre: “Me sacaste de mi tumba y salvaste mi corazón”.

Parece el tipo de artista que ríe al último. Quizás dentro de 425 años, la obra de Swift sea la que resuene a través de los siglos, y sus álbumes envejecerán tan bien como la propia Swift describe a Shakespeare ahora: “¡Se mantiene! ¡De hecho, no está sobrevalorado!”