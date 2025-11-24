FILSA 2025 en el Centro Cultural Estación Mapocho: Firmas de libros, conversatorios y programación

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
La 44ª Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA) se realizará hasta el domingo 30 de noviembre en el Centro Cultural Estación Mapocho, con una amplia programación de actividades literarias, firmas de libros y encuentros con autores.
Para los amantes de la lectura, un panorama imperdible en la capital es la 44ª Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA), que se realiza en el Centro Cultural Estación Mapocho.
Este evento reúne a las principales editoriales, distribuidoras, librerías y autores del país, consolidándose como uno de los encuentros literarios más importantes de Chile.
Cabe destacar que en esta edición recibe como invitada de honor a la Región de Los Lagos.
Además, la entrada es gratuita de lunes a jueves para todo público.
