Cultura panoramas

FILSA 2025 en el Centro Cultural Estación Mapocho: Firmas de libros, conversatorios y programación

Por CNN Chile

24.11.2025 / 17:10

{alt}

La 44ª Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA) se realizará hasta el domingo 30 de noviembre en el Centro Cultural Estación Mapocho, con una amplia programación de actividades literarias, firmas de libros y encuentros con autores.

Para los amantes de la lectura, un panorama imperdible en la capital es la 44ª Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA), que se realiza en el Centro Cultural Estación Mapocho.

Este evento reúne a las principales editoriales, distribuidoras, librerías y autores del país, consolidándose como uno de los encuentros literarios más importantes de Chile.

Cabe destacar que en esta edición recibe como invitada de honor a la Región de Los Lagos.

Además, la entrada es gratuita de lunes a jueves para todo público.

Revisa aquí la programación de las diversas actividades de FILSA

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por SM Chile (@edicionessmchile)

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Odisea Libros (@librosodisea)

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Librería Bookland (@booklandcl)

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Librería Bookland (@booklandcl)

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Panini Chile (@panini_cl)

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Servicios Bono al Trabajo de la Mujer 2025: Montos, requisitos y todo para postular al beneficio
FILSA 2025 en el Centro Cultural Estación Mapocho: Firmas de libros, conversatorios y programación
Estados Unidos reiteró "sugerencia" a la Unión Europea de relajar su regulación digital a cambio de bajas arancelarias
"¿Hacia el qué...?": Decepción ciudadana en Graneros por show de drones que no salió como esperaban
Defensoría de las Víctimas: ¿Qué es y a quiénes protegerá?
La programación por dia Festival de Viña del Mar 2026: Revisa acá cuando inicia la venta de entradas