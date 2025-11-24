FILSA 2025 en el Centro Cultural Estación Mapocho: Firmas de libros, conversatorios y programación

La 44ª Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA) se realizará hasta el domingo 30 de noviembre en el Centro Cultural Estación Mapocho, con una amplia programación de actividades literarias, firmas de libros y encuentros con autores.

Para los amantes de la lectura, un panorama imperdible en la capital es la 44ª Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA), que se realiza en el Centro Cultural Estación Mapocho.

Este evento reúne a las principales editoriales, distribuidoras, librerías y autores del país, consolidándose como uno de los encuentros literarios más importantes de Chile.

Cabe destacar que en esta edición recibe como invitada de honor a la Región de Los Lagos.

Además, la entrada es gratuita de lunes a jueves para todo público.

Revisa aquí la programación de las diversas actividades de FILSA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SM Chile (@edicionessmchile)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Odisea Libros (@librosodisea)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colectivo Abierto (@abiertocolectivo)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandra Araya-Crisóstomo (@sandraaraya.profeciencias)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Editorial Catalonia 📚 (@catalonialibros)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Librería Bookland (@booklandcl)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Librería Bookland (@booklandcl)