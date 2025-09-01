Fiestas Patrias 2025: ¡Vuelve la Fonda Lady Inés! Conoce la parrilla musical, precios y horarios

Regresa la Fonda Lady Inés con entretenimiento para grandes y chicos, incluyendo música, juegos criollos, comida típica y zonas para personas mayores.

El Parque Inés de Suárez se transforma en un panorama familiar en medio de amplias zonas verdes para estas Fiestas Patrias.

Una de las principales novedades de este año es el regreso de la Fonda Lady Inés, que se realizará el jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de septiembre, tras casi una década sin actividad.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, destacó la importancia de este evento: “Es una celebración que forma parte de nuestro patrimonio. Queremos que sea un lugar donde los vecinos y las familias de Providencia puedan disfrutar en estas Fiestas Patrias. Tendremos una gran fonda, Lady Inés, en un espacio tan bonito, preparada para que todos lo pasen muy bien.”

Entradas y beneficios para vecinos

Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketpro

Los residentes con Tarjeta Vecino al día tienen acceso a preventa con precios especiales:

Niños de 7 a 12 años y personas mayores: $5.000

Ticket general en preventa: $10.000

Ticket general en venta normal: $15.000

El jefe municipal agregó: “Vamos a tener precio preferencial para todos nuestros vecinos. Los mayores de 60 años con Tarjeta Vecino de Providencia tienen gratuidad hasta agotar stock, y los niños hasta 6 años entran gratis. Están absolutamente todos invitados”.

El aforo máximo por día será de 15.000 personas.

Qué encontrarás en la Fonda Lady Inés

El evento contará con:

Sector de comida típica y foodtrucks

Juegos criollos

Más de 70 emprendedores y artesanos locales de Buin y la región de O’Higgins

Espacios de descanso y zonas habilitadas para madres con hijos, incluyendo sala de lactancia

“Vamos a estar preparados para recibir a todas las familias, personas mayores y jóvenes que quieran disfrutar de estos días de Fiestas Patrias,” recalcó Bellolio.

Programación Fonda Lady Inés

Jueves 18 de septiembre

Show infantil: Volantín (12:40 hrs.)

Show folclórico: Las Pecadoras (15:00 hrs.)

Show folclórico: Los Cuatro Cuartos (16:30 hrs.)

Show folclórico: Tradiciones de Chile (18:00 hrs.)

Show principal: Moral Distraída (20:30 hrs.)

Viernes 19 de septiembre

Show infantil: Los Frutantes (12:40 hrs.)

Show folclórico: Johanna Sáez y Los 3 Puntos Buenos (15:00 hrs.)

Show folclórico: Huasos Quincheros (16:30 hrs.)

Show folclórico: Las Pecadoras (18:00 hrs.)

Show principal: Sonora Malecon (20:30 hrs.)

Sábado 20 de septiembre

Show infantil: Perro Chocolo (12:40 hrs.)

Show folclórico: Alma Bohemia (15:00 hrs.)

Show folclórico: Huasos de Algarrobal (16:30 hrs.)

Show folclórico: Tradiciones de Chile (18:00 hrs.)

Show principal: La Combo Tortuga (20:30 hrs.)