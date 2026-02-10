Fiestas de la Vendimia 2026 en Chile: Más de 40 celebraciones desde Arica y Parinacota hasta La Araucanía

En febrero inicia la temporada de Fiestas de la Vendimia y existen más de 40 eventos desplegados a lo largo del país. Entre ellos, destaca la tradicional Fiesta de la Vendimia de Curicó, y opciones no tan tradicionales como el evento urbano instalado en Barrio Italia.

Pronto se iniciará la temporada de Fiestas de la Vendimia en Chile y ya se han anunciado más de 40 eventos desde la región de Arica y Parinacota hasta La Araucanía, instancias que contarán con actividades ideales para disfrutar junto a la pareja, amigos y familia a lo largo del país.

Esta festividad, que celebra la cosecha de la uva durante el verano, no se trata solamente de degustar el exquisito trago tradicional del país, sino también de recorrer el territorio chileno y disfrutar de su cultura e identidad, acompañado de un buen vino.

Sin embargo, no es necesario ser fanático del vino para asistir y pasar un buen rato en las Fiestas de la Vendimia, ya que actualmente cuentan con una amplia gama de actividades para el disfrute de todo tipo de público, lo que ha generado una alta valorización de la experiencia.

Así lo respalda el Perfil de Visitantes 2025, elaborado por la Subsecretaría de Turismo, Enoturismo Chile y la Universidad de Talca, el cual reveló que el 79,2 % de los asistentes evalúa con nota 6 o 7 las vendimias.

Además, el informe indicó que un 62,2 % de los visitantes de estos eventos ya ha participado una o más veces por temporada, lo que demuestra la fidelización que existe con esta tradicional fiesta.

¿Cuándo inicia la temporada de Fiestas de la Vendimia?

La festividad comienza el 13 de febrero con la edición de la Vendimia de Palmilla y finaliza el 29 de mayo, con la última celebración correspondiente a la Vendimia Universitaria de la Universidad de Talca, que despide el verano y el otoño.

Revisa el recorrido de las Fiestas de la Vendimia en 2026

Este año existe una oferta variada de Fiestas de la Vendimia, tradicionales y emblemáticas, que se desarrollan tanto en Santiago como en el desierto de la Pampa del Tamarugal.

Si buscas experimentar tu primera vendimia en una fiesta llena de tradición, música y entretención, tienes estas dos opciones:

Fiesta de la Vendimia de Curicó: cumple 40 años en esta edición y es la más antigua del país. Aquí puedes degustar vinos escuchando a Los Bunkers y reírte con los chistes de Jorge Alís .

cumple 40 años en esta edición y es la más antigua del país. Aquí puedes degustar vinos escuchando a y reírte con los chistes de . Fiesta de la Vendimia de Colchagua: puedes asistir a una de las celebraciones más populares, ubicada a solo dos horas de Santiago, y disfrutar del vino junto a la música andina de Los Jaivas y las rancheras de María José Quintanilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Corporación Cultural Curicó (@culturalcurico)



Si quieres experimentar vendimias no tan tradicionales, puedes asistir a la vendimia urbana en Barrio Italia, que “lleva el campo a la ciudad”, o a la vendimia de la Pampa del Tamarugal, donde degustarás vinos en pleno desierto.

Otra alternativa es revisar el listado de las ocho fiestas que cuentan con el Sello Vendimias de Chile 2025, las que garantizan una experiencia de calidad y están ubicadas en:

Curicó.

Colchagua.

Casablanca.

Isla de Maipo.

Marchigüe.

Portezuelo.

Valle del Maipo.

Universitaria U. de Talca.

Para conocer la amplia cartera de eventos y planificar tu visita, puedes acceder al Mapa de Vendimias elaborado por Enoturismo Chile de Corfo a través de su sitio web.

“Hoy, a través del Mapa de Vendimias, cualquier persona puede planificar con tiempo su visita, informarse sobre las fechas, cómo llegar y vivir la vendimia de forma mucho más simple y completa”, indicó Alicia Ortiz, gerente de Enoturismo Chile.