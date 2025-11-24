Fiesta de las Naciones en Las Condes: Gastronomía internacional y música en vivo en el Parque Araucano

El evento Fiesta de las Naciones se realizará el sábado 29 y domingo 30 de noviembre en el Parque Araucano, Las Condes, y contará con la participación de distintos países que mostrarán su gastronomía y expresiones artísticas.

Un panorama entretenido para terminar este mes de noviembre ofrece la Fiesta de las Naciones, que se realizará en el Parque Araucano, ubicado en la comuna de Las Condes.

Esta instancia busca celebrar la riqueza cultural, donde se podrá encontrar stands de distintos países y disfrutar de música en vivo.

Además, se realizará el lanzamiento del nuevo libro Cocinando entre olas, del chef chileno Daniel Contreras, quien ha recorrido el mundo cocinando en yates de lujo y recopilando recetas y tradiciones culinarias.

La actividad retoma el espíritu del antiguo bazar organizado por las damas diplomáticas acreditadas en Chile, rindiendo homenaje a esa tradición que promovía el intercambio cultural y la cooperación entre pueblos.

Cada embajada participante contará con su propio stand, donde los visitantes podrán conocer productos, sabores, costumbres y expresiones artísticas que reflejan la identidad de cada nación, como probar dátiles y café en una auténtica tienda árabe, relajarse con un masaje tailandés o degustar la exquisita gastronomía francesa.

Las coordenadas del evento

Esta primera versión de la Fiesta de las Naciones se realizará el sábado 29 y domingo 30 de noviembre, entre las 11:00 y las 21:00 horas.

La entrada tendrá un valor de:

$3.000 general

$2.000 Club La Tercera

2.000 Tarjeta Vecino Las Condes

Entrada liberada para niños hasta 14 años, previo canje en la plataforma de compra.

Cabe mencionar que es un evento pet friendly, con tenencia responsable. Se recomienda llevar hidratación, bloqueador solar y sombrero o sombrilla.