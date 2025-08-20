Fiesta de la Longaniza 2025: Lo mejor de la gastronomía y artistas como Noche de Brujas y La Combo Tortuga
Por CNN Chile
20.08.2025 / 14:55
En la previa del 18, un panorama imperdible es la Fiesta de la Longaniza: tres días de música, juegos y lo mejor de la gastronomía de Chillán, donde se repartirán cerca de 5 mil choripanes.
En la antesala de las Fiestas Patrias, uno de los panoramas más esperados regresa a la Región de Ñuble: la Fiesta de la Longaniza de Chillán, un evento ideal para disfrutar en familia, con amigos o incluso en solitario.
Organizada por la Municipalidad de Chillán, esta tradicional celebración no dura solo un día, sino que se extiende durante tres jornadas de música en vivo, juegos, actividades gastronómicas y espectáculos gratuitos, desde el viernes 22 hasta el domingo 24 de agosto en la Plaza de Armas de Chillán.
Uno de los momentos más esperados será la repartición de más de 5 mil choripanes, programada para el mediodía del sábado 23 de agosto. Además, la fiesta contará con la presencia de destacados artistas como Noche de Brujas y La Combo Tortuga, entre otros.
Programación Fiesta de la Longaniza de Chillán 2025
Viernes 22 de agosto
- 12:00 horas : Inauguración
- 13:30 horas: Peñihué
- 13:30 horas: Cocina en vivo – Chef María Luz Vásquz
- 15:00 horas: Violeta Brava
- 15:30 horas:Cocina en vivo – Chef Sebastián Figueroa
- 16:00 horas : Shinigami
- 16:30 horas: Cocina en vivo – Chef Liliana Valdevenito
- 17:30 horas: Wofo
- 19:30 horas: Pamela y Los Cracks
- 21:15 horas: Alanys Lagos
Sábado 23 de agosto
- 12:00 horas: Repartición de 5.000 choripanes
- 14:30 horas: Mago Carlos Yavar
- 14:30 horas: Cocina en vivo – Chef Patricio Quense
- 15:00 horas: Pilmaikén
- 15:30 horas: Cocina en vivo – Chef Liliana Puentes
- 16:00 horas: Flow en notas
- 16:30 horas: Freestyle Master Series
- 16:30 horas: Cocina en vivo – Chef Ricardo Sepúlveda
- 19:30 horas: Arawiy
- 21:15 horas: La Combo Tortuga
Domingo 24 de agosto
- 12:30 horas: Selección Creadores vs Ex Jugadores de Ñublense
- 13:30 horas: Cocina en vivo – Chef Marcelo Cerda
- 14:00 horas: Bloque Infantil: Teatro Vagabundo
- 15:00 horas: Paillalén
- 15:30 horas: Los Pulentos (teatro)
- 15:30 horas: Cocina en vivo – Chef Emanuel Luengo
- 16:30 horas: DJ Isabella Seraffini
- 16:30 horas: Cocina en vivo – Chef Julio Zurita
- 19:30 horas: Noche de Brujas