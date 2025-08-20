Fiesta de la Longaniza 2025: Lo mejor de la gastronomía y artistas como Noche de Brujas y La Combo Tortuga

En la previa del 18, un panorama imperdible es la Fiesta de la Longaniza: tres días de música, juegos y lo mejor de la gastronomía de Chillán, donde se repartirán cerca de 5 mil choripanes.

En la antesala de las Fiestas Patrias, uno de los panoramas más esperados regresa a la Región de Ñuble: la Fiesta de la Longaniza de Chillán, un evento ideal para disfrutar en familia, con amigos o incluso en solitario.

Organizada por la Municipalidad de Chillán, esta tradicional celebración no dura solo un día, sino que se extiende durante tres jornadas de música en vivo, juegos, actividades gastronómicas y espectáculos gratuitos, desde el viernes 22 hasta el domingo 24 de agosto en la Plaza de Armas de Chillán.

Uno de los momentos más esperados será la repartición de más de 5 mil choripanes, programada para el mediodía del sábado 23 de agosto. Además, la fiesta contará con la presencia de destacados artistas como Noche de Brujas y La Combo Tortuga, entre otros.

Programación Fiesta de la Longaniza de Chillán 2025

Viernes 22 de agosto

12:00 horas : Inauguración

13:30 horas: Peñihué

13:30 horas: Cocina en vivo – Chef María Luz Vásquz

15:00 horas: Violeta Brava

15:30 horas:Cocina en vivo – Chef Sebastián Figueroa

16:00 horas : Shinigami

16:30 horas: Cocina en vivo – Chef Liliana Valdevenito

17:30 horas: Wofo

19:30 horas: Pamela y Los Cracks

21:15 horas: Alanys Lagos

Sábado 23 de agosto

12:00 horas: Repartición de 5.000 choripanes

14:30 horas: Mago Carlos Yavar

14:30 horas: Cocina en vivo – Chef Patricio Quense

15:00 horas: Pilmaikén

15:30 horas: Cocina en vivo – Chef Liliana Puentes

16:00 horas: Flow en notas

16:30 horas: Freestyle Master Series

16:30 horas: Cocina en vivo – Chef Ricardo Sepúlveda

19:30 horas: Arawiy

21:15 horas: La Combo Tortuga

Domingo 24 de agosto

12:30 horas: Selección Creadores vs Ex Jugadores de Ñublense

13:30 horas: Cocina en vivo – Chef Marcelo Cerda

14:00 horas: Bloque Infantil: Teatro Vagabundo

15:00 horas: Paillalén

15:30 horas: Los Pulentos (teatro)

15:30 horas: Cocina en vivo – Chef Emanuel Luengo

16:30 horas: DJ Isabella Seraffini

16:30 horas: Cocina en vivo – Chef Julio Zurita

19:30 horas: Noche de Brujas

