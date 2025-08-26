FICValdivia 2025 llega a Santiago con ciclo gratuito de cine: ¿Cuándo y dónde?
Por Camila Morandé
26.08.2025 / 10:07
FICValdivia traerá a la capital cinco funciones gratuitas con lo mejor de su edición 2024, incluyendo la ganadora a Mejor Largometraje.
Entre el 3 y el 6 de septiembre, el Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) presentará su tercera edición en Santiago con un ciclo de cinco funciones gratuitas que reunirán lo mejor de la programación 2024.
Todas las exhibiciones se realizarán en la Sala K de la Universidad Mayor (Marín 321).
La muestra ofrecerá una selección de películas destacadas de la última edición del festival, incluyendo la ganadora a Mejor Largometraje: ¡Aoquic Iez in Mexico! ¡Ya México no existirá más!, de la realizadora mexicana Annalisa Quagliata.
Además, el ciclo incorporará obras de Colombia, Brasil, Argentina y Serbia; y consolida a la capital como sede oficial de extensión del festival, que este año celebrará su 32ª edición en Valdivia entre el 13 y el 19 de octubre.
Detalles de la programación
- Miércoles 3 de septiembre — 19:30 hrs
La Suprema (Colombia) — Dir. Felipe Holguín Caro
- Jueves 4 de septiembre — 18:30 hrs
Salomé (Brasil) — Dir. André Antônio
- Viernes 5 de septiembre — 19:30 hrs
78 Días (Serbia) — Dir. Emilija Gašić
- Sábado 6 de septiembre — 16:00 hrs
Todo documento de civilización (Argentina) — Dir. Tatiana Mazú
- Sábado 6 de septiembre — 18:00 hrs
¡Aoquic Iez in Mexico! ¡Ya México no existirá más! (México) — Dir. Annalisa Quagliata
Todas las funciones serán con entrada liberada y se asignarán por orden de llegada.