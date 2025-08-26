FICValdivia 2025 llega a Santiago con ciclo gratuito de cine: ¿Cuándo y dónde?

FICValdivia traerá a la capital cinco funciones gratuitas con lo mejor de su edición 2024, incluyendo la ganadora a Mejor Largometraje.

Entre el 3 y el 6 de septiembre, el Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) presentará su tercera edición en Santiago con un ciclo de cinco funciones gratuitas que reunirán lo mejor de la programación 2024.

Todas las exhibiciones se realizarán en la Sala K de la Universidad Mayor (Marín 321).

La muestra ofrecerá una selección de películas destacadas de la última edición del festival, incluyendo la ganadora a Mejor Largometraje: ¡Aoquic Iez in Mexico! ¡Ya México no existirá más!, de la realizadora mexicana Annalisa Quagliata.

Además, el ciclo incorporará obras de Colombia, Brasil, Argentina y Serbia; y consolida a la capital como sede oficial de extensión del festival, que este año celebrará su 32ª edición en Valdivia entre el 13 y el 19 de octubre.

Detalles de la programación

Miércoles 3 de septiembre — 19:30 hrs

La Suprema (Colombia) — Dir. Felipe Holguín Caro

Jueves 4 de septiembre — 18:30 hrs

Salomé (Brasil) — Dir. André Antônio

Viernes 5 de septiembre — 19:30 hrs

78 Días (Serbia) — Dir. Emilija Gašić

Sábado 6 de septiembre — 16:00 hrs

Todo documento de civilización (Argentina) — Dir. Tatiana Mazú

Sábado 6 de septiembre — 18:00 hrs

¡Aoquic Iez in Mexico! ¡Ya México no existirá más! (México) — Dir. Annalisa Quagliata

Todas las funciones serán con entrada liberada y se asignarán por orden de llegada.