Cultura panoramas

FICValdivia 2025 llega a Santiago con ciclo gratuito de cine: ¿Cuándo y dónde?

Por Camila Morandé

26.08.2025 / 10:07

{alt}

FICValdivia traerá a la capital cinco funciones gratuitas con lo mejor de su edición 2024, incluyendo la ganadora a Mejor Largometraje.

Entre el 3 y el 6 de septiembre, el Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) presentará su tercera edición en Santiago con un ciclo de cinco funciones gratuitas que reunirán lo mejor de la programación 2024.

Todas las exhibiciones se realizarán en la Sala K de la Universidad Mayor (Marín 321).

La muestra ofrecerá una selección de películas destacadas de la última edición del festival, incluyendo la ganadora a Mejor Largometraje: ¡Aoquic Iez in Mexico! ¡Ya México no existirá más!, de la realizadora mexicana Annalisa Quagliata.

Además, el ciclo incorporará obras de Colombia, Brasil, Argentina y Serbia; y consolida a la capital como sede oficial de extensión del festival, que este año celebrará su 32ª edición en Valdivia entre el 13 y el 19 de octubre.

Detalles de la programación

  • Miércoles 3 de septiembre — 19:30 hrs
    La Suprema (Colombia) — Dir. Felipe Holguín Caro

 

  • Jueves 4 de septiembre — 18:30 hrs
    Salomé (Brasil) — Dir. André Antônio

 

  • Viernes 5 de septiembre — 19:30 hrs
    78 Días (Serbia) — Dir. Emilija Gašić

 

  • Sábado 6 de septiembre — 16:00 hrs
    Todo documento de civilización (Argentina) — Dir. Tatiana Mazú

 

  • Sábado 6 de septiembre — 18:00 hrs
    ¡Aoquic Iez in Mexico! ¡Ya México no existirá más! (México) — Dir. Annalisa Quagliata

Todas las funciones serán con entrada liberada y se asignarán por orden de llegada.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by FICValdivia (@ficvaldivia)

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Últimos días para postular al Sistema de Admisión Escolar 2026: Revisa quiénes deben realizar el trámite
“Tengo miedo de ir al cine”: Snoop Dogg critica el aumento de personajes LGBTQ en las películas infantiles
Corte confirma sentencia que ordena indemnizar a hijos de prisionero político torturado en 1976 en La Serena
SMA formula dos cargos contra empresa sanitaria San Isidro en Puerto Montt por incumplimientos ambientales
Abogado de Concepción se robaba el dinero de sus clientes: Justicia lo condenó y no podrá ejercer por 12 años
Grau responde a Carmona y reafirma la importancia de la responsabilidad fiscal: “Las prioridades del Gobierno no se van a alterar”