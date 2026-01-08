Festival “Santiago Off” celebra 15 años con actividades de libre acceso

Entre el 22 y el 31 de enero de 2026, el festival internacional de las artes escénicas ofrecerá diversas actividades gratuitas en Santiago y Valparaíso.

La inauguración del Festival Santiago Off será el jueves 22 de enero a las 19:00 en la Plaza de la Cultura del Centro Cultural Estación Mapocho.

La apertura contará con la presentación de la banda chilena Metalengua, de la cantautora colombiana La Muchacha y de la acción performática Hoguera, de la compañía La Patriótico Interesante.

El festival festejará 15 años ofreciendo al público montajes teatrales y funciones al aire libre. Además, la Escuela Off 2026 brindará 13 clases de formación artística que serán gratuitas y de libre acceso con previa inscripción.

Una de las clases formativas que destaca de la Escuela Off 2026 es el “Taller laboratorio de visualidad para el teatro callejero” que será impartido por Pablo de la Fuente, artista con una trayectoria de más de 20 años en el área de diseños teatrales.

Entre los espectáculos gratuitos que esta edición del festival ofrece, destacan obras como:

Mujeres que tejen en el aire de la compañía Contrahilo Lab, una obra teatral chilena de circo que se presentará del 22 al 23 de enero en la Explanada del Museo de los Derechos Humano a las 19:30 horas.

La obra española ¿Quién matará a Mesalina? realizada por la Compañía Tshock Cultura Emocional, que estará disponible entre el 23 y 24 de enero en el Centro Cultural de España a las 18:00 horas.

Historia de amor para un alma vieja de Compañía Lab que se realizará en el Teatro Municipal de Viña del Mar el 31 de enero, a las 20:00 horas.

La venta de entradas ya está disponible en Ticketplus y los precios para ciertas funciones varían desde los $3.000 a $10.000.