Festival REC 2026: Programación por escenarios y horarios para el 28 y 29 de marzo en Concepción

El Festival REC 2026 publicó la distribución de artistas para sus dos jornadas del 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. La edición de este año se organizará en cuatro escenarios (Santander, Sono, Pueblito REC y la Sala Principal del Teatro Biobío) y contempla cambios en el montaje principal y mejoras de cobertura sonora.

A menos de dos semanas de su realización, el Festival REC 2026 dio a conocer la distribución de artistas para sus dos días de actividades, fijados para el 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción.

La edición 2026 considera cuatro espacios de programación: el escenario Santander en el parque, el escenario Sono en el sector de estacionamientos del Teatro Biobío, un escenario en el Pueblito REC y la Sala Principal del Teatro Biobío.

En la organización del evento participan el Gobierno Regional del Biobío y Desarrolla Biobío como impulsores y financistas, mientras que la producción está a cargo de Sono.

Sobre la publicación de horarios y distribución, el gobernador regional Sergio Giacaman planteó que la idea es que el público pueda planificar su recorrido entre los distintos puntos del festival.

Uno de los cambios anunciados para este año es que el Parque Bicentenario contará con un solo escenario principal (Santander), a diferencia de ediciones anteriores en que se montaban dos estructuras en ese sector. La organización explicó que la modificación busca fortalecer la cobertura sonora en el parque mediante la instalación de cuatro torres de delay.

Horarios por día

Sábado 28 de marzo

En el escenario Santander del Parque Bicentenario están anunciados Jet, Los Jaivas, De Saloon, Kudai, Acuario, Holocausto y Animales Exóticos Desamparados.

En el escenario Sono se programaron Red Bull Batalla, Cuarteto de Nos, Young Cister, Claudio Valenzuela, Soulburner y Anomie.

En la Sala Principal del Teatro Biobío figuran León Gieco, Diagonal, Claudia Arriagada, Benjamín Candia y Pasaje Boltta.

En el Pueblito REC, la grilla incluye DJ Nakeye, Titae 4 Funk, Chung Hwa, Jaimoufo, Revista Mocha, School of Rock y Los Machinga.

Domingo 29 de marzo

El escenario Santander recibirá a Travis, Gondwana, Los Tetas, Tronic, La Facultad del Funk, Teorema y Lali de la Hoz.

En el escenario Sono se anunciaron Bandalos Chinos, Supernova, Niebla Niebla, Martín Acertijo, El Em3 y Los Frutantes.

En la Sala Principal del Teatro Biobío se presentarán Nico Ruiz, Nektar Machine, Tu Temple, Chimalguen, Fernando Raín y Bodenos.

En el escenario del Pueblito REC figuran DJ Atenea, Mr. Funky, Ala Vorágine, Flor de Guayaba, Mr. Pilz y Go Go Gallo Pipe.